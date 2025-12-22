Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: 22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!

        Konya'da, meslektaşı olan ve boşanmak isteyen eşi 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir'i, 22 bıçak darbesiyle öldüren 48 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir (48), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katil koca savunmasında, "Ben mal mülk düşkünü değilim. Bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var "dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da kadın cinayeti, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'nde meydana geldi.

        EBRU BOŞANMAK İSTİYORDU

        DHA'daki habere göre daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir (45), bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan, ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi Abdullah Küçüktaşdemir (48) ile karşılaştı.

        22 KEZ BIÇAKLA YARALANDI

        Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı.

        ÖLÜME GÖTÜREN HATA

        Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Küçüktaşdemir hayatını kaybetti, yakalanan Abdullah Küçüktaşdemir tutuklandı. 3 yıllık evli olan çiftin, önceden de boşanma davası açtıkları fakat daha sonra vazgeçtikleri öğrenildi.

        ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

        Ayrıca Ebru Küçüktaşdemir'in öncesinde eşi tarafından 'ölüm'le tehdit edildiği, şikayette bulunduğu, daha sonra şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

        "KOLUMDA 'EBRU' YAZIYOR"

        Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü.

        Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanık Küçüktaşdemir, "Ben mal mülk düşkünü değilim. Bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Kayınvalidem yüzünden, yuvamız yıkıldı" dedi.

        'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' hükümlerini de uygulamadı.

        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı