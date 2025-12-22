Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!

Ankara'da ilaç firmasında çalışan Gökhan Yaşar (36), iddiaya göre, hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söylen iş arkadaşı H.B.'ye hesap bilgilerini ve kartını verdi.

DHA'nın haberine göre Yaşar hakkında, bir süre sonra 'dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BANKA BİLGİLERİNİ VE KARTINI VERDİ

Gökhan Yaşar, iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyerek banka hesabını kullanmak isteyen iş arkadaşı H.B.'ye, hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Yaşar hakkında, ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Yaşar hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KENDİSİNE BİR DAHA ULAŞAMADIM’

Gökhan Yaşar, iş arkadaşı H.B.’nin, sürekli borçlarının olmasından yakındığını söyleyerek, "Bir gün beni aradı. Dedi ki; ‘Artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım. Aracımı sattım. Ödemenin bir kısmını ben nakit aldım. Bir kısmını da hesaba gönderecekler. Ama borçlarımdan dolayı benim hesabımda bloke var. Senin IBAN numarana gönderse ve sen oradan bana versen olur mu?’ dedi. Ben de samimiyetine güvenerekten kendisine inandığım için bunu kabul ettim. Aradan birkaç saat sonra ben IBAN bilgimi verdikten sonra hesabıma 4 parça halinde para geldi. Gelen paraları ben istediği yere gönderdim. Gönderdikten 1 saat sonra kendisine bir daha ulaşamaz hale geldim" dedi.