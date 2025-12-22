Yusuf Güney, gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi
Giriş: 22.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:25
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf Güney, gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı, soruşturma kapsamında Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü.Şevval Şahin - Şeyma Subaşı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
