        Yusuf Güney, gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Yusuf Güney, gözaltına alındı

        Şarkıcı Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:25
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf Güney, gözaltına alındı.

        Ünlü şarkıcı, soruşturma kapsamında Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü.

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

        #Yusuf Güney
