Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!

Olay 17 Aralık saat 02.55 sıralarında Ümraniye’nin Elmelıkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emlakçılık yapan Serdar Akburak, gece saatlerinde işten dönerek evine gireceği sırada binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı.

Kiralık bir araçla gelen saldırganlar, peş peşe ateş açarak olay yerinden kaçtı. Akburak, olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET BÜRO PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırganların kullandığı araç tespit edildi. Terk hâlinde bulunan araç incelemeye alınırken, ekipler şüphelilerin izini sürmeye başladı.

KEŞİF YAPIP CİNAYETİ İŞLEDİLER

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin olaydan kısa süre önce keşif yaptıkları, ardından cinayeti gerçekleştirdikleri belirlendi. Edirne’ye gittikleri tespit edilen şüpheliler, saklandıkları adreste yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak, silahı kullandığı öne sürülen Yusuf N., aracı kullanan Caner Ö. ve keşif sırasında yanlarında bulunan Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.