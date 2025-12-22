Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
İstanbul Ümraniye'de, evine gireceği sırada bir araçla yaklaşan saldırganlar tarafından silahla vurulan emlakçı Serdar Akburak (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan tetikçi ve aracı süren şüpheli dâhil 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin cinayeti yurt dışından gelen talimatla, para karşılığı gerçekleştirdikleri ve maktulü tanımadıkları öğrenildi
Olay 17 Aralık saat 02.55 sıralarında Ümraniye’nin Elmelıkent Mahallesi’nde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emlakçılık yapan Serdar Akburak, gece saatlerinde işten dönerek evine gireceği sırada binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı.
Kiralık bir araçla gelen saldırganlar, peş peşe ateş açarak olay yerinden kaçtı. Akburak, olay yerinde hayatını kaybetti.
CİNAYET BÜRO PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırganların kullandığı araç tespit edildi. Terk hâlinde bulunan araç incelemeye alınırken, ekipler şüphelilerin izini sürmeye başladı.
KEŞİF YAPIP CİNAYETİ İŞLEDİLER
Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin olaydan kısa süre önce keşif yaptıkları, ardından cinayeti gerçekleştirdikleri belirlendi. Edirne’ye gittikleri tespit edilen şüpheliler, saklandıkları adreste yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili olarak, silahı kullandığı öne sürülen Yusuf N., aracı kullanan Caner Ö. ve keşif sırasında yanlarında bulunan Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YURT DIŞI TALİMATIYLA CİNAYET
Şüphelilerin cinayeti yurt dışından gelen bir telefon talimatıyla, para karşılığı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Anlaştıkları parayı yurt dışına çıkış sırasında alacakları belirtildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen güvenlik kamera görüntüleri de dosyaya girdi.