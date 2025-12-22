Netanyahu, Miçotakis ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantının Batı Kudüs'teki bir otelde İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Önce baş başa görüşme gerçekleştiren Netanyahu ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplandı yaptı.

Heyetler arası toplantıya her iki ülkenin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

İsrail-Yunanistan-GKRY liderlerinin üçlü zirve gerçekleştireceği ve zirvede çok sayıda bölgesel meselenin ele alınacağı bildirilmişti.

ürkiye karşıtı bir söylem etrafında birleşen Tel Aviv ve Atina ilişkilerini güçlendirme adımları atarken İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) dahil olacağı bir "ortak müdahale gücü" kurulacağı iddiası tartışılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bugün Batı Kudüs'te düzenlenecek üçlü zirvede bir araya gelecek.

Nitekim, uzun süre Arap dünyasıyla dengeli ilişkiler kuran ve İsrail'e mesafeli kalmayı tercih eden Atina ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşma, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin bozulduğu 2010'lar itibarıyla özellikle Doğu Akdeniz'de enerji, güvenlik ve jeopolitik dengelerle stratejik ortaklık düzeyine ulaştı.

İki ülkenin, deniz yetki alanları, enerji güvenliği ve askeri konularda Türkiye'nin bölgedeki etkisine karşı denge oluşturmak için ortak pozisyon alması dikkati çekiyor.

İsrail-Yunanistan ilişkilerinin seyri, iki ülkenin Ankara ile ilişkisiyle negatif korelasyon içerisinde olmasından dolayı "Türkiye karşıtlığına dayalı pragmatik ortaklık" olarak yorumlanıyor.

AA muhabiri, Tel Aviv ile Atina arasındaki ilişkilerinde son dönemlerde öne çıkan meseleleri ve İsrail-Yunanistan-GKRY zirvesindeki muhtemel başlıkları derledi.

Ayrıca Tel Aviv’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Atina’nın da yer almasını arzuladığına yönelik iddialar, üçlü zirvede bölgesel bir çok meselenin ele alınacağına işaret ediyor.

Zirvede Yunan basınının iddialarıyla ortaya çıkan İsrail-Yunanistan-GKRY katılımlı yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan bir "ortak müdahale gücü" kurulacağı iddiasının netleşmesi bekleniyor.

Bu süreçte İsrail ile Yunanistan başta Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesi olmak üzere çeşitli platformlarda bir araya gelirken iki ülke arasındaki askeri işbirliği de arttı.

Rafa kalkan proje: East-Med

İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesinin yapımı, iki ülkenin de büyük önem atfetmesine karşın hem maliyetli olması hem teknik zorluklar nedeniyle hayata geçirilemedi.

Avrupa Birliği'nin enerjide Rusya'ya olan bağlılığını azaltmak için desteklediği proje ilk olarak 2013'te gündeme geldi. İsrail-Yunanistan-GKRY arasındaki resmi anlaşma, 2 Ocak 2020'de Atina'da imzalandı.

Siyasi onay alan projenin 2025'e kadar tamamlanması planlansa da inşa sürecine hiç başlanmadı. Ocak 2022'de ABD yönetiminin, "ekonomik uygulanabilirliğinin olmaması, çevresel etki ve bölgesel gerilime yol açma ihtimalinden" dolayı projeden desteğini çekmesi ise projenin rafa kalkmasına neden oldu.

Hem maliyetli olması hem teknik sıkıntılar nedeniyle hayata geçirilmesinin zor olduğu belirtilen East-Med Projesi'nin, başlanması halinde yapımının 7 yıl sürmesi, yaklaşık 7 milyar dolara mal olması, tamamlanması durumunda yıllık 20 milyar metreküplük doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olması planlandı.