Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 22 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Aralık 2025 - 17:25 Güncelleme: 22 Aralık 2025 - 17:27

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Suriye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'da: SDG entegre olmalı

        * Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı

        * Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınmasından sonra serbest bırakıldı

        * Mersin'de okul bahçesinde 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 

        * Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek

        BAKMADAN GEÇME

        Sazlıkta gizlenen şahıs drone kamerasıyla yakalandı
        Sazlıkta gizlenen şahıs drone kamerasıyla yakalandı
        Fas'tan Beşiktaş'a midesinde uyuşturucu getirdi; ameliyatla çıkarıldı
        Fas'tan Beşiktaş'a midesinde uyuşturucu getirdi; ameliyatla çıkarıldı
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu
        Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü
        Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü