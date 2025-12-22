22 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...
* Suriye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'da: SDG entegre olmalı
* Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı
* Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınmasından sonra serbest bırakıldı
* Mersin'de okul bahçesinde 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
* Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek