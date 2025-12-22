Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Firari hükümlü polise silah çekti, araya vatandaşlar girdi

        Firari hükümlü polise silah çekti, araya vatandaşlar girdi

        İstanbul'da, Eylül 2024'te izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar eden Mansur Çimen, polise silah çekti! Vatandaşların yardımıyla etkisiz hale getirildi. Kameralara yansıyan olaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Çimen'e 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. Para cezası birer ay arayla ödenmek üzere 20 taksite bölündü. Ceylan Sever'in özel haberi

        Giriş: 22.12.2025 - 19:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürekler ağza geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da, Eylül 2024’te izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar eden Mansur Çimen, polislere silah çekti; vatandaşların yardımıyla etkisiz hale getirildi.

        Kameralara yansıyan olaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Çimen’e 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. Para cezası birer ay arayla ödenmek üzere 20 taksite bölündü. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever’in özel haberi.

        ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR SERGİLEYİNCE...

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Pendik’te görevli polis ekipleri, 7 Eylül 2024’te öğle saatlerinde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi fark etti. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

        REKLAM

        KELEPÇE TAKILACAĞI SIRADA ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKARDI

        Kelepçe takılacağı sırada çantasından tabanca çıkaran şüpheli, silahı doldurmaya çalıştı; polisler ve vatandaşlar müdahale etti. Sivil bir vatandaş silahı alarak ekiplere teslim etti. Başsavcılık, Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. 19 yaşındaki Çimen’in, dört farklı çocuk mahkemesince verilmiş kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi; şüpheli tutuklandı.

        SUÇLAMAYI KABUL ETMEYEN ÇİMEN: “HİÇBİR ŞEKİLDE DOLDUR-BOŞALT YAPMADIM”

        Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mansur Çimen ile müşteki 3 polis memuru katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Çimen, “Silahı olaydan iki ay önce Yuşa Çakır’dan almıştım. Polislerin beni fark ettiğini anlayınca silahı yok etmek için fırlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde doldur-boşalt yapmadım” dedi.

        “VATANDAŞLARIN DA YARDIMIYLA SANIĞI ETKİSİZ HALE GETİRDİK”

        Güven timinde görevli polis memuru S.T., sanığın cezaevinden firar ettiği bilgisinin önceden geldiğini belirterek, “Sanığı gördüğümde ekipleri anonsla çağırdım. Yaklaştığımda koluna girip kendimi tanıttım ve ‘karakola gidelim’ dedim. Direnmeye başladı. Sol elinde silahı gördüm; sağ eliyle doldur-boşalt yapmaya çalıştı. Namluya mermi sürmeye çalışırken müdahale ettim. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sanığı etkisiz hale getirdik” diye konuştu. Üç polis memuru sanıktan şikayetçi oldu.

        “6 YIL HAPİS VE 100 BİN TL ADLİ PARA CEZASI”

        Mahkeme, Çimen’i “kamu görevlisine karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlığına dair olumlu kanaat oluşmadığı için indirim uygulanmadı. Para cezası sanığın mali durumu gözetilerek 20 taksite bölündü; taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde cezanın tamamının tahsil edileceğine hükmedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Firari hükümlü
        #Pendik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar