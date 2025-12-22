Firari hükümlü polise silah çekti, araya vatandaşlar girdi

İstanbul’da, Eylül 2024’te izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar eden Mansur Çimen, polislere silah çekti; vatandaşların yardımıyla etkisiz hale getirildi.

Kameralara yansıyan olaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Çimen’e 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. Para cezası birer ay arayla ödenmek üzere 20 taksite bölündü. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever’in özel haberi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Pendik’te görevli polis ekipleri, 7 Eylül 2024’te öğle saatlerinde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi fark etti. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Kelepçe takılacağı sırada çantasından tabanca çıkaran şüpheli, silahı doldurmaya çalıştı; polisler ve vatandaşlar müdahale etti. Sivil bir vatandaş silahı alarak ekiplere teslim etti. Başsavcılık, Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. 19 yaşındaki Çimen’in, dört farklı çocuk mahkemesince verilmiş kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi; şüpheli tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEYEN ÇİMEN: “HİÇBİR ŞEKİLDE DOLDUR-BOŞALT YAPMADIM”

Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mansur Çimen ile müşteki 3 polis memuru katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Çimen, “Silahı olaydan iki ay önce Yuşa Çakır’dan almıştım. Polislerin beni fark ettiğini anlayınca silahı yok etmek için fırlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde doldur-boşalt yapmadım” dedi.

“VATANDAŞLARIN DA YARDIMIYLA SANIĞI ETKİSİZ HALE GETİRDİK”

Güven timinde görevli polis memuru S.T., sanığın cezaevinden firar ettiği bilgisinin önceden geldiğini belirterek, “Sanığı gördüğümde ekipleri anonsla çağırdım. Yaklaştığımda koluna girip kendimi tanıttım ve ‘karakola gidelim’ dedim. Direnmeye başladı. Sol elinde silahı gördüm; sağ eliyle doldur-boşalt yapmaya çalıştı. Namluya mermi sürmeye çalışırken müdahale ettim. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sanığı etkisiz hale getirdik” diye konuştu. Üç polis memuru sanıktan şikayetçi oldu.

“6 YIL HAPİS VE 100 BİN TL ADLİ PARA CEZASI”

Mahkeme, Çimen’i “kamu görevlisine karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlığına dair olumlu kanaat oluşmadığı için indirim uygulanmadı. Para cezası sanığın mali durumu gözetilerek 20 taksite bölündü; taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde cezanın tamamının tahsil edileceğine hükmedildi.