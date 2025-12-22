Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

        Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

        Siirt'te Gülhan Börülce'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayet şüphelisi komşu Şükrü Kaya'nın çaldığı bilezikleri kuyumcuda bozdururken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Yasa dışı bahis borçlarını itiraf eden Kaya ile eşi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:06 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:06
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'yi (39) altınları için öldüren komşusu Şükrü Kaya'nın (32) kuyumcudaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol ettiği anlar yer aldı.

        Olay, 18 Aralık’ta meydana geldi. Barış Mahallesi'ndeki lojmanda Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin Irak'ta askeri personel olduğu öğrenildi. Gülhan Börülce Ankara'da toprağa verilirken, soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya ile eşi Fatma Kaya (29) gözaltına alındı.

        'BIÇAĞI KARNINA SAPLAMAYA BAŞLADIM'

        Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde, bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini belirterek, "Elimde avucumda ne varsa bu yolda heba olup gitti ancak bir türlü oynamaktan da vazgeçemedim. En son 2 gün önce yine bahis oynadım. Şu an olsa yine oynarım. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti. Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip, çıkarken birçok kez görmüştüm. Yaklaşık 1 aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum. Sabah eldivenlerimi takıp, Gülhan Börülce'nin evinin önüne gittim. Kapıyı çaldım, bir bahaneyle içeriye girmeye çalıştım. Gülhan Börülce'nin boğazını sıkmaya başladım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca boğuştuk, sonra mutfağa gittim, bıçak aldım. Karnına saplamaya başladım. Bıçağı üzerinde bıraktım, sağ kolundaki bilezikleri alarak cebime koydum. Gülhan'ın boynunda altın zincir ve kulağında küpeler olduğunu gördüm ancak onları almadım. Sonra evden çıktım, bilezikleri bindiğim aracın orta kolçağına koydum ve görev yerime gittim, kıyafetlerimi çıkararak, elimi, yüzümü yıkadım" dedi.

        'SIYRIK İZİNİ KAPATMAK İÇİN FONDÖTEN ALDIM'

        Şükrü Kaya, ifadesinde, şöyle devam etti:

        "Eldiveni boş arazinin üstüne koydum ve üzerini bir taşla kapattım. Daha sonra arabamla Lise Caddesi'ne gittim, aracımı otoparka park ettim. Kolçakta bulunan altınlardan 3'ünü aldım, bebeğime ait patiğin içerisine koydum. Altınları bir kuyumcuya verdim. Kuyumcu altınları alıp, 163 bin lira olarak hatırladığım parayı hesabıma gönderdi. Gülhan ile boğuştuğum esnada çenemde oluşan sıyrık izini kapatmak maksadıyla fondöten aldım. Hesabıma gelen paranın 85 bin lirasını, aracımı aldığım galericiye borcumu kapatmak için gönderdim. Ardından bir kişiye 10 bin lira olan borcumu gönderdim. Ardından bir aile dostumuza borcum olan 15 bin lirayı gönderdim. Sonra aracıma yakıt aldım. Bunu da bu paradan ödedim. Bu sırada eşim aradı. Gülhan'a ulaşamadıklarını belirterek, kapıyı kırmam için çağırdı."

        'KALP MASAJI YAPMAYA BAŞLADIM'

        İfadesinde, eşinin çağırmasıyla lojmana gittiğini söyleyen Kaya, "Gittiğimde kapının açılmış olduğunu gördüm. Komşumuz Gülhan'ı kontrol ederek, 'Sanki nabız var gibi' dedi. Kalp masajı yapmaya başladım. Sağlık ekibi geldi, öldüğünü anlayınca müdahale etmeyi bıraktılar. Gülhan ablanın oğlunu dışarı çıkardım ve biraz gezdirdim. Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi, odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'Başımız sağ olsun' dedim. Kimlik tanığı olarak otopsi evraklarını imzaladım. Eşine teslim etmek üzere ölüm belgelerini katipten aldım ve evime gittim. Bir çıkış noktam olmadığını anlayınca her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatmaya karar verdim. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" dedi.

        EVLİ ÇİFT TUTUKLANDI

        Fatma Kaya ise hakkında suçlamaları reddederken, Kaya çifti işlemleri sonrası tutuklandı. Diğer yandan Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol edip, satış belgesini imzaladığı, daha sonra da iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

