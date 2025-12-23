Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi.

ESKİ PATRON GÖZALTINDA

Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da, "22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde, B.T. (2002) ve D.T. (2002) isimli şahıslar ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştur. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirerek firar eden şüpheli şahsın R.Ş. (1979) olduğu tespit edilmiş ve Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.