Eski patron gözaltında! Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
Çanakkale'de dün gece saatlerinde insanın kanını donduran çifte bir cinayet işlendi. Olayda 27 yaşındaki Barış Tekebaş ile 26 yaşındaki boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, silahla vurularak öldürüldü. Bir yediemin otoparkında meydana gelen dehşette şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu gözaltına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü.
DHA'nın haberine göre şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi.
ESKİ PATRON GÖZALTINDA
Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da, "22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde, B.T. (2002) ve D.T. (2002) isimli şahıslar ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştur. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirerek firar eden şüpheli şahsın R.Ş. (1979) olduğu tespit edilmiş ve Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.