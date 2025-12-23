Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Son dakika: Meteoroloji'den Batı Akdeniz için sel uyarısı! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak - 23 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den Batı Akdeniz için sel uyarısı! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Orta Karadeniz, İç Anadolu2nun orta kesimleri ile Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 07:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 07:28
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 13°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 10°

        Adana

        Kısmen Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Bulutlu 10°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 7°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        DENİZLİ °C, 14°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        İZMİR °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 15°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR °C, 7°C

        Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

        KAYSERİ °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 10°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 7°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        DÜZCE °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 14°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 7°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        RİZE °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 13°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        TRABZON °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BATMAN °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 10°C

        Parçalı bulutlu

