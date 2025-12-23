Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 13° Ankara Yağmurlu 7° İzmir Güneşli 16° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Bulutlu 14° Bursa Parçalı bulutlu 10° Adana Kısmen Güneşli 18° Diyarbakır Güneşli 10° Gaziantep Bulutlu 10° Ağrı Bulutlu 3°

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu İZMİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 7°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu KAYSERİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu RİZE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 3°C