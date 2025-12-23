Grönland krizi: Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in "satılık" olmadığını belirterek "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de sosyal medyasında, ABD'nin ülkelerine Özel Temsilci atamasının kendileri için bir şey ifade etmediğini kaydederek, "Kendi demokrasimiz, kararlarımız ve dimdik duran güçlü bir topluluğumuz var. Grönland, Grönlandlılara aittir ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: ULUSAL GÜVENLİK SEBEBİYLE ATADIK

ABD Başkanı Donald Trump, ise "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, bu sebeple burası için özel temsilci atadıklarını belirtti.

ABD Başkanı, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bu atamanın kendilerinin Grönland'e verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.

Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli." diye konuştu. Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti. Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü. Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.