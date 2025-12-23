Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Grönland krizi: Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi | Dış Haberler

        Grönland krizi: Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi

        Danirmarka, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a temsilci atamasına tepki gösterdi. Grönland'in "satılık" olmadığını vurgulayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz" dedi. Trump ise "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in "satılık" olmadığını belirterek "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de sosyal medyasında, ABD'nin ülkelerine Özel Temsilci atamasının kendileri için bir şey ifade etmediğini kaydederek, "Kendi demokrasimiz, kararlarımız ve dimdik duran güçlü bir topluluğumuz var. Grönland, Grönlandlılara aittir ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        TRUMP: ULUSAL GÜVENLİK SEBEBİYLE ATADIK

        ABD Başkanı Donald Trump, ise "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, bu sebeple burası için özel temsilci atadıklarını belirtti.

        ABD Başkanı, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bu atamanın kendilerinin Grönland'e verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.

        Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli." diye konuştu.

        Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.

        REKLAM

        - Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

        Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

        Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

        Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        ABD yeni nesil savaş gemisi üretecek
        ABD yeni nesil savaş gemisi üretecek
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!