Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltında
Gazeteci Emrullah Erdinç ve yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında, Erdinç'in ifadesine başvurulma üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
UMUT EVİRGEN DE GÖZALTINDA
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un tiyatro oyununu seyretmek için gittiği gösteri merkezinde gözaltına alındı.