Türkiye’de hava bu hafta kış mevsimine uygun yağışlarla ilerliyor. Artık bere ve eldiven giymenin vakti geldi. Sabah saatleri hissedilen sıcaklıklar batıdan doğuya çoğu merkezde 5°C’nin altında kalıyor.

24 Aralık Çarşamba günü batı bölgelerdeki yağışlar büyük oranda kesilse de, Doğu Karadeniz kıyılarında birkaç gün daha sürecek. Hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerine indi. İstanbul gün içinde 10-11°C, yağmur Karadeniz açıklarından aralıklarla şehri bugün de ıslatacak. Haftanın kalanında şehirde pek bir yağmur yok. 25 Aralık Perşembe günü yağmur geçişleri görülebilir.

Anadolu’da ise soğuk ve yağışlı havalar gelecek 8-10 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Bu 10 günün sonunda pek çok büyük şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Bugün Sivas-Erzincan-Gümüşhane-Bayburt gibi merkezlerde hafif kuvvette kar yağışı görülebilir. 27-28 Aralık yani yaklaşan hafta sonu ise Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu geneli ile Marmara’nın yükseklerinde yeni kar yağışları ve soğuk esen rüzgarlar bekleniyor. Yeni yıl öncesi yolculuk planlayanlar özellikle Anadolu’da buzlanma ve aralıklı kar yağışına dikkat etmesinde yarar var.

Şimdiki tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü Ankara, Eskişehir, Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu, Bartın, Zonguldak gibi merkezlerde kar yağacak görünüyor. Ankara-İstanbul arasındaki otoyollarda hafif ve orta kuvvette kar yağışları nedeniyle trafikte gecikmeler yaşanabilir. Şehirlerarası yollara genel olarak bu hafta sonu kış hazırlığı olmadan çıkılmamalı. Çünkü kar yağışları geniş alanlarda etkili olacak, kalın örtüler bırakmasa da yollarda 2 ila 10 santimetre arası kar birikimi olacaktır. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde daha kuvvetli yağacak kar nedeniyle ulaşım bu hafta sonu biraz aksayabilir. Ege kıyıları ile Antalya çevresinde ise sonraki yağmurlu günler 25 Aralık Perşembe ve 28 Aralık Pazar olabilir. İzmir'de henüz kuvvetli bir yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları İzmir'de gündüz 14°C, gece ise 6°C civarında seyrediyor. Hafta sonundan itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası batı kıyılarını, Trakya çevresini ve Antalya-Muğla çevrelerini daha az etkiliyor. Yağışlar da bu kesimlerde az olacak görünüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ise 27 Aralık Cumartesi - 2 Ocak Cuma günleri arasında yaşanacak dönem, kar yağışlarıyla ve bugünden 6-7°C daha soğuk havayla geçecek. Karadeniz'in yaylalarında kar yağışları ve buralara giden yollarda kar örtüleri olacaktır. Kıyı merkezlerde ise Samsun, Trabzon, Rize sahilleri yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmurlu bir dönem geçirecek. Kar yağışlarının kuvvetli kısmı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde köy yollarının geçici süreyle kapanmasına yol açabilir, bu duruma henüz 4-5 gün daha var, tahminler biraz değişebilir fakat kar büyük olasılıkla geliyor, hazırlıklı olmakta yarar var.

Uzun zamandan sonra Türkiye’ye kış yağışları ve soğuk havaları getirecek bu sistem aslında kutupsal kökenli ve Rusya-Kırım-Karadeniz-Türkiye rotasıyla ilerliyor. Bu sırada Rusya-Ukrayna arasındaki siklonik hareket ile soğuğun devamı geliyor. Güney bölgelere de Kıbrıs civarında oluşan bir diğer alçak basınç yağışlar getiriyor. Akdeniz ve Güneydoğu çevresinde yağışlar çoğunlukla yağmur olarak düşecek, Güneydoğu yükseklerinde ise hafta sonu ve gelecek hafta kar yağışları muhtemel görünüyor. Kuraklık ile boğuşan büyük şehirlerde, tarım arazilerinde ve kar örtüsüne hasret dağ ve tepelerde bereketli geçecek bir 10 gün olacak görünüyor. Özellikle 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren etki alanı ve şiddeti artacak yağışa ve soğuk rüzgarlara hazır olalım. Mevsime yakışan ve bereketiyle gelip su havzalarına katkı yapabilecek bu yağışlar 31 Aralık gecesi, yılbaşında sadece Karadeniz ve yer yer Doğu Anadolu’da sürebilir. İstanbul’da bu yılbaşı kar ihtimali fazla değil fakat yaklaşan soğuk hava dalgası ile İstanbul’un bazı semtleri de kar yağışı potasına girebilir. Bursa’nın merkezi ilçelerinde ve yükseklerinde 30-31 Aralık kar yağışı ihtimalleri var. Bursa’da uzun süreli kalıcı olmasa da kar beyazını yılbaşından önce görebiliriz. Düzce ve Karabük yükseklerinde de kar yağışları yeni yıl olmadan etrafı beyazlatabilir. Türkiye’nin çok ihtiyacı olan kar yağışlarının bir kısmını almış oluruz. Sağlıkla geçirebilmek dileğiyle, sonraki güncellemede kar yağışı beklenen alanlar revize edilecektir.