Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'den tamamen çekilmeyeceklerini ve kuzeye yerleşeceklerini" söyledi | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'den tamamen çekilmeyeceklerini ve kuzeye yerleşeceklerini" söyledi

        İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkes sonrası İsrail yönetiminden gelen önceki açıklamaların aksine Gazze'nin bazı kısımlarında işgali sürdüreceklerini söyledi ve Gazze'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" belirtti.

        Yerel basında yer alan habere göre Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamaya katıldı.

        Katz, burada yaptığı konuşmada İsrail'in varılan ateşkese rağmen Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini söyledi.

        Ateşkes sonrası İsrail yönetiminden gelen önceki açıklamaların aksine Gazze'nin bazı kısımlarında işgali sürdüreceklerini dile getiren Katz, şunları kaydetti:

        "Zamanı geldiğinde, boşaltılan (yasa dışı Yahudi) yerleşim yerlerinin yerine Gazze'nin kuzeyinde karakollar kuracağız. Bunu doğru zamanda ve uygun şekilde yapacağız."

        REKLAM

        Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze'deki tüm bölgeleri terk etmesi gerekiyor.

        İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti.

        İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmişti.

        Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği bazı dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara gaspçı İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı