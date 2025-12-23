Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Karar için gözler Yargıtay'da
Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya temyiz aşaması için Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından incelemeye alındı. Son karar için gözler Yargıtay'da olacak. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..
Yargıtay'daki Narin Güran cinayeti dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya, Birinci Ceza Dairesi tarafından incelemeye alındı.
Birinci Derece Mahkeme'de verilen kararın istinaf incelemesi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Cezalar hukuka uygun bulundu. Dosya Yargıtay'a gönderildi.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARLARIN ONANMASINI İSTEDİ
Yargıtay'daki dosyayla ilgili ilk gelişme geçtiğimiz aylarda yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili ceza dairesine tebliğname yazdı. Kararların onanmasını istedi. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi de Narin davasında son karar için dosyayı incelemeye aldı. Dosyayla ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. 8 yaşındaki Güran'ın cansız bedeni 18 gün sonra köyüne bir buçuk kilometre mesafedeki dere kıyısında, bir çuvalın içinde bulundu. Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava, geçen yıl Diyarbakır 8. Ağır ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.