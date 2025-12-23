Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Karar için gözler Yargıtay'da Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya temyiz aşaması için Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından incelemeye alındı. Son karar için gözler Yargıtay'da olacak. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

