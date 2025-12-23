Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu! | Son dakika haberleri

        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!

        Ağrı'da sürpriz doğum günü kutlamasında yediği yaş pastanın alerjisi olduğu yumurta içermesi nedeniyle fenalaşıp hayatını kaybeden üniversiteli Remziye Horuz gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili konuşan ağabey Bilal Horuz, "Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez 'İçinde yumurta var mı?' diye sormuş. Yok denilmiş. Kardeşimin ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da kaldığı yurtta arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlamasında yediği yaş pastanın alerjisi olduğu yumurta içermesi nedeniyle fenalaşıp, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi. Acılı aile, kızlarının ölümüne neden olan sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        DHA'nın haberine göre Ağrı’da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Remziye Horuz’a, arkadaşları 2 Aralık’ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre; kent merkezindeki bir pastaneye giden 2 öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

        REKLAM

        Doğum günü kutlamasında pastayı yiyen Horuz, kısa süre sonra fenalaştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. 2 Aralık’tan bu yana tedavi gören Remziye Horuz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Öte yandan olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı’na gönderildiği belirtildi.

        "SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

        Remziye Horuz’un cenazesi, Ağrı’da yapılan otopsinin ardından kara yoluyla Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine getirildi. Remziye Horuz, dün akşam saatlerinde Yeni Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kızını okutmak için üniversiteye gönderdiğini belirten belediye emeklisi Salih Horuz (72), “Kızımı kaybetmek benim için çok zor. Elimden bir şey gelmiyor” diyerek adalet istediğini belirtti. Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Emine Horuz ise “Kimin ihmali varsa sorumluların bulunmasını istiyoruz. Kimsenin hakkına girmek niyetinde değiliz ama hakkımızı da kimseye bırakmayacağız” diye konuştu.

        Ağabey Bilal Horuz da “Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez ‘İçinde yumurta var mı?’ diye sormuş. Yok denilmiş. Kardeşimin ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"