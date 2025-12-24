Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor

"BU SONUÇ CANIMIZI YAKIYOR"

Tedesco, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun son durumuyla ilgili de yanıt vererek, derbiyi şu sözlerle değerlendirdi:"

"Herhangi bir gelişme yok. Yeni gelişme olursa sizlere söyleriz. Bugün maçı kaybettik ama genel olarak 3 ayı değerlendirecek olursak harika maçlar oynadık. Çok iyi sonuçlar aldık. Hem saha içi hem saha dışı zor şeyler yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönettiler. Onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel 11 oyuncusu eksikti. Beşiktaş’ta da El Bilal Toure yoktu, kendisi üst seviye bir oyuncu. Asla bahaneler sunmam. Oynayan oyuncuların bugün iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu oyuncuları hangi maçta oyuna sokarsak sokalım pozitif anlamda katkı verdiler. İlk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Pozisyon alma ve önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşunda hata yaptık. Rakibimizin 1-0’ı bulduğu gol de bunun devamında geldi. Tarık da 2. yarıda 2-3 pozisyon kurtardı. Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik de. Ocak ayında Alvarez ve Semedo sakatlıktan dönecek. Umuyorum ki bu oyuncular ocakta geri dönmüş olacak."