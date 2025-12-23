ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "H-1B" çalışma vizesi seçim sürecinde kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir modelin alacağını, yeni sistemle yüksek ücret teklif edilen iş pozisyonlarına yönelik başvuruların seçilme olasılığının artacağını bildirdi.

Bakanlığa bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, yeni düzenlemeyle ABD'li çalışanların ücretlerinin, çalışma koşullarının ve istihdam olanaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "H-1B" vize seçim sürecinin rastgele kura yerine ücret ve nitelik düzeyi temel alınan bir sisteme dönüştürüleceği, böylece daha yüksek ücret aralığında ve daha yüksek nitelik seviyesinde yer alan başvuruların seçim sürecinde daha avantajlı konuma taşınacağı ifade edildi.

Buna göre yeni sistemde başvurular, işveren tarafından teklif edilen ücret seviyesine göre seçim havuzuna farklı sayılarda dahil edilecek.

En yüksek ücret grubunda yer alan "Wage Level IV" başvuruları 4 kez, "Wage Level III" başvuruları 3 kez, "Wage Level II" başvuruları 2 kez, en düşük ücret grubundaki "Wage Level I" başvuruları ise sadece 1 kez havuza eklenecek.