Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.10'da havalanan Malta firmasına ait ir uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.

Uçakta 5'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 8 kişinin bulunduğu, bunlar arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve Libya Cumhurbaşkanının oğlunun da yer aldığı belirtiliyor.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

Al-Haddad’ın Ankara’daki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile görüştüğü, ardından Trablus’a dönmek üzere havalandığı; uçakta elektrik sistemine ilişkin bir arıza tespit edilmesi üzerine acil iniş talep edildiği ve Esenboğa’ya geri dönüş kararı alındığı ifade ediliyor. Dönüş sırasında uçağın radar teması kesildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya gelmişti

ESENBOĞA HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşmüş olabileceği değerlendiriliyor; ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Esenboğa Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Resmi makamlardan gelecek teyit ve açıklamalar bekleniyor.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: