Libya heyetinin olduğu jet kayboldu
Ankara'dan saat 20.10'da kalkan özel bir jet ile 20.52'de radar bağlantısının kesildi. Uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın ve Libya Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Sözkonusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. Uçağın parçalarına ulaşıldığı belirtildi
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.10'da havalanan Malta firmasına ait ir uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.
Uçakta 5'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 8 kişinin bulunduğu, bunlar arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve Libya Cumhurbaşkanının oğlunun da yer aldığı belirtiliyor.
LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI
Al-Haddad’ın Ankara’daki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile görüştüğü, ardından Trablus’a dönmek üzere havalandığı; uçakta elektrik sistemine ilişkin bir arıza tespit edilmesi üzerine acil iniş talep edildiği ve Esenboğa’ya geri dönüş kararı alındığı ifade ediliyor. Dönüş sırasında uçağın radar teması kesildi.
ESENBOĞA HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşmüş olabileceği değerlendiriliyor; ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Esenboğa Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Resmi makamlardan gelecek teyit ve açıklamalar bekleniyor.
BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
HAYMANA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ
Edinilen bilgilere göre şu anda sağanak yağmur yağışarına sahne olan Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin uçağın düştüğüne dair endişeleri artırdığı bildirildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILDI
Haymana'daki vatandaşlar tarafından özel jete ait havaya uçuşan parçaların bulunduğu belirtildi.
ANKARA'DA HAVA TRAFİĞİ AÇILDI
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir süre uçuşlara kapatılan trafiğin yeniden açıldığı kaydedildi.
Ayrıntılar gelecek...