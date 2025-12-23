Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dev derbide penaltı kararı! - Futbol Haberleri

        Dev derbide penaltı kararı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbide penaltı kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

        Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu