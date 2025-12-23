Dev derbide penaltı kararı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, penaltı kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.
