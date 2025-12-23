Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu grup aşaması ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan dev derbiyi konuk takım 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 33. ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. F.Bahçe'nin tek golü ise 43. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Marco Asensio'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş kupaya galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yla karşılaşacak. Beşiktaş ise 15 Ocak Perşembe günü sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

F.BAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. REKLAM Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti. 53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

F.BAHÇE'DE 13 EKSİK Fenerbahçe, derbide 13 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri milli takımlarında bulunmaları gerekçesiyle takımını yalnız bıraktı. Ederson Moraes ve Jhon Duran özel izin sebebiyle kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'da kadroya giremedi. REKLAM Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile hakkındaki soruşturma nedeniyle Mert Hakan da kadroda yer almadı. TRİBÜNLER DOLDU Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş ile oynanan derbiye yoğun ilgi gösterdi. Maçın hafta içinde olmasına ve açık kanalda yayınlanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına yoğun destekte bulundu.

2 İSİM İLK KEZ Fenerbahçe'de 2 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz kariyerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli formayı giydi. Genç stoper Yiğit Efe Demir ile altyapıdan 5 genç oyuncu da teknik heyetten şans bekledi. BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM İLK KEZ Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi. REKLAM Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı. Öte yandan Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut da ilerleyen dakikalarda forma giymesi halinde sarı-lacivertli takıma karşı derbide siftah yapacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. REKLAM 43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1. 45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.