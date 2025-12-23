Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!

"BİZE GELİNCE KART, RAKİBE GELİNCE UYARI"

Hakemlerle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Genelde bu dönemde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı; bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin bir pozisyonunu bile kaçırdı, bize faul verildi; bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü, futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor; haklarını almalarını bekliyoruz. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun’un penaltı pozisyonu vardı, verseydiniz kim niye verdi diyebilirsin; rakibin ki penaltı, tamam ama bize yok. Bilal’e kırmızı, rakibe gelince yok; Orkun’a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Herkes bunu bilsin." dedi.