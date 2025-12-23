Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.12.2025 - 23:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:56
        1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arasına moralli girdiklerini söyledi.

        2

        "OYUN PLANIMIZ DOĞRUYDU"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Final bölümünde gol atıp kazanmak bizim için sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyun planımız doğruydu. Beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazandık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız." diye konuştu.

        3

        "OYUNCULARIM OYUN PLANINA SADIK KALDILAR"

        Beşiktaş'ın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu söyleyen Yalçın, zamana ihtiyaçları olduklarını vurgulayarak, "Son oynadığımız maçlara bakarsak fiziksel olarak takım iyi durumda. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı ön alan baskısıyla oynadık. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar." ifadelerini kullandı.

        4

        TRANSFER SÖZLERİ

        Transferde önceliklerinin takıma katılıp direkt katkı verecek isimler olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Transfer için çalışıyoruz. Ocak transferleri kolay değil. Çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. 3 aydan beri ciddi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz zaman gösterir. Seviye üstü ve direkt oynayacak oyunculara bakıyoruz. Gelip direkt performans verecek oyuncular arıyoruz.

        5

        Ay başında başlayacak 1 aylık bir süreç nereye gideriz hep birlikte göreceğiz. Yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak tek korkumuz bu zamanı alamamak. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Camiaya iyi yerlere geleceğiz diye umut vermeye çalışıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunu 1-2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        6

        "BİZE GELİNCE KART, RAKİBE GELİNCE UYARI"

        Hakemlerle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Genelde bu dönemde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı; bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin bir pozisyonunu bile kaçırdı, bize faul verildi; bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü, futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor; haklarını almalarını bekliyoruz. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun’un penaltı pozisyonu vardı, verseydiniz kim niye verdi diyebilirsin; rakibin ki penaltı, tamam ama bize yok. Bilal’e kırmızı, rakibe gelince yok; Orkun’a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Herkes bunu bilsin." dedi.

