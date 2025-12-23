Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra rakip yarı sahada daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısında oyun sık sık dururken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.