        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 23.12.2025 - 22:51
        1

        Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

        Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra rakip yarı sahada daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

        Maçın ikinci yarısında oyun sık sık dururken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

        2

        PENALTI VAR'DAN GELDİ

        Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.

        Maçın 40. dakikasında kullanılan duran topta Mert Müldür, ceza sahası içinde Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

        Hakem oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 41. dakikada pozisyonu izlemeye gitti.

        Ekrandan pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır, 42. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına geçen Asensio, 43. dakikada beraberliği kaydeden gole imza attı.

        3

        ASENSIO YİNE ATTI

        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

        Ligde Konyaspor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında ağlarını havalandıran Asensio, kupada da Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atmayı başardı.

        Sarı-lacivertli formayla ligde 8 golü 4 de asisti bulunan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'a attığı golle toplamda 9. sayısına ulaştı.

        4

        BARTUĞ DEVAM EDEMEDİ

        Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, sakatlanarak oyundan çıktı.

        Müsabakanın 74. dakikasında kendisini yere bırakan 22 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.

        5

        3 MAÇ SONRA KALESİNİ KAPATAMADI

        Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.

        UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.

        Üst üste 3 maçında kalesini gole kapamayı başaran sarı-lacivertli ekip, 3 maçın ardından Beşiktaş karşısında kalesinde gol gördü.

        6

        16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

        Fenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.

        Fenerbahçe, 16 maçın ardından mağlubiyet gördü.

        7

        HAYDAR KARATAŞ, ALAETTİN EKİCİ İLK KEZ DERBİDE SAHNE ALDI

        Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Haydar Karataş ile Alaettin Ekici, Beşiktaş derbisinde son dakikalarda forma giydi.

        Kadrodaki eksikler nedeniyle derbi kadrosunda yer bulan genç oyuncular, ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

        Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, bu sezon ligde ikas Eyüpspor karşısında da son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

        16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ise bu sezon A Takım ile ilk kez süre bulmuş oldu.

