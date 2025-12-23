Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.
Giriş: 23.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:37
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
"KADIKÖY RUTİNİ"
FENERBAHÇE'YE: 2025 ÖZETİN HAZIR!
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ