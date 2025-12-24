Asgari ücret neleri değiştirecek?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret 2025 yılına göre yüzde 27 oranında zamlandı. Brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret de 28.075 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 1 Şubat’ta alacaklar.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ YÜZDE 154 ARTACAK

Asgari ücret her ne kadar yüzde 27 oranında artsa da gelecek yıl asgari ücrete bağlı bazı kalemlerde daha yüksek artışlar yaşanacak. Bunların başında genel sağlık sigortası (GSS) primleri geliyor.

Sigortalı bir işte çalışmayan veya anne baba ya da eşi tarafından bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin GSS primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. GSS prim tutarı 2025 yılında aylık 780,16 TL olarak uygulandı. GSS primi uzun süredir asgari ücretin yüzde 3’ü olarak uygulanıyordu. Gelecek yıldan itibaren asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartılacak. Böylece yeni yıldan itibaren aylık GSS prim tutarı 2025’e göre yüzde 154 oranında artarak 1.981,80 TL’ye çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK

İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 10.323 TL’den 13.111 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20.646 TL’den 26.222 TL’ye çıkacak.

İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32.778 TL'nin altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Süre bitimine kadar önceki tutarda işsizlik ödeneği almaya devam edecekler. İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 32.778 TL'nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 60 bin lira olan işçinin işsizlik ödeneği hakkı normalde 23.818 liradır. Ancak, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 80'ini aşamadığı için bu kişiye 20.646 TL işsizlik ödeneği verildi. İşsizlik ödeneği tavanı 1 Ocak'tan itibaren 26.222 TL'ye çıkacağından bu işçinin işsizlik maaşının kalan tutarı ocak ayından 23.818 TL üzerinden ödenecek. ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ YÜZDE 79 ARTACAK Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazancın yüzde 32'si oranında ödenmekte iken, gelecek yıldan itibaren doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında bu oran yüzde 45'e çıkacak. Mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 277,39 TL iken gelecek yıl 495,45 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 149.791 TL'den 267.543 TL'ye çıkacak. Askerlik borçlanma maliyeti 2025 yılına göre yüzde 79 oranında artacak.

Doğum borçlanması maliyeti sadece asgari ücret oranında artacak. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 199.720 TL'den 253.670 TL'ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 53.950 TL artacak. Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyip 2025 yılındaki koşullarla borçlanma yapabilecekler. RAPOR PARASI ARTACAK Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan, raporlu olunan dönemde ödenen geçici iş göremezlik ödeneği prime esas günlük kazanca göre hesaplanıyor. Ayaktan tedavide prime esas günlük kazancın 3'te 2'si oranında, yatarak tedavide ise yarısı oranında prim ödeniyor. Asgari ücrete zam geldiğinde günlük asgari iş göremezlik ödeneği yeni asgari ücrete göre hesaplanan tutardan az olamıyor. Halen asgari ücret ve buna yakın ücret üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği alanların günlük ödenekleri 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere ayakta tedavide 734 TL'den, yatarak tedavide ise 550,50 TL'den az olamayacak. 65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDA MUHTAÇLIK KRİTERİ 65 yaş aylığı ve engelli aylığı memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Ancak, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bağlatmak isteyenlerin muhtaç olup olmadığını tespit etmek için muhtaçlık kriterine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3'te 1'inden az olanlar muhtaç kabul ediliyor. Mevcut asgari ücrete göre 7.368 TL olan muhtaçlık kriteri yeni asgari ücretle 9.359 TL'ye çıkacak. 2025 yılında muhtaçlık kriterine uygun olmayanlar, yeni asgari ücretle uygun hale gelebilecekleri için yeniden gelir testi yaptırabilirler.