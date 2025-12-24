Habertürk
        Altın bir kez daha rekor tazeledi - Altın Haberleri

        Altın bir kez daha rekor tazeledi

        Altının ons fiyatı 4525 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 72,70 doları, platinin ons fiyatı ise 2300 doların üzerini görerek rekor kırdı

        Giriş: 24.12.2025 - 07:26 Güncelleme: 24.12.2025 - 07:26
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.

        Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri yükselişi destekledi. Altının ons fiyatı 4525 dolara yükselerek rekor tazeledi.

        BloombergHT'de yer alan habere göre altın, bu yıl art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 6190 TL'yi gördü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

