Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.290,36 %-0,18
        DOLAR 42,8487 %0,05
        EURO 50,5864 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.196,43 %0,06
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,72 %1,23
        BITCOIN 87.214,00 %-0,51
        GBP/TRY 58,0015 %-0,04
        EUR/USD 1,1793 %-0,02
        BRENT 62,40 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.131,16 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES katılımcısına asgari piyango - İş-Yaşam Haberleri

        BES katılımcısı 2025'e göre 2026'da 50 bin 573 lira daha fazla devlet katkısı alacak

        BES'e katılıp uzun vadeli yatırım yapan vatandaşa devlet yüzde 30 katkı yapıyor. Her 100 liralık birikiminizde 30 lirayı hesabınızda görüyorsunuz. Ancak bunun bir limiti var. Yıllık olarak asgari ücretin brüt tutarı kadar biriktirseniz buna karşın yüzde 30'u kapıyorsunuz. Bu rakamın üstüne teşvik, destek yok. 2025'te brüt asgari ücret 26 bin 6 liraydı. Buna karşın devlet BES katılımcısına aylık 7 bin 802 lira toplamda yıllık 93 bin 619 lira katkı yapıyordu. Bir de çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. OKS'de de aynı şartlar geçerdi. Böylece devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı. Asgari ücretin yüzde 27 artması ile bu tutar da 2026'da aynı oranda (50 bin 573 lira) artarak 237 bin 811 liraya yükseldi

        Giriş: 24.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Asgari ücretteki artıştan çalışan memnun oldu mu bilinmez ama yüzde 28 artış ile piyango Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcına vurdu. Çünkü sizin her 100 liralık birikiminize 30 lira da devletin verdiği sistemde birikim yapabileceğiniz üst limit asgari ücretin brüt tutarı ile sınırlı. Tabii ki daha fazla biriktirebilirsiniz ama bu tutarın üstündeki birikiminiz için devlet katkısı alamazsınız. Asgari ücret arttıkça devlet katkısı da aynı oranda artıyor.

        Geride bırakmaya hazırladığımız 2025'te asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 6 liraydı. Böylece sadece gönüllü BES katılımcıları bu katar tutarı biriktirerek devletten 7 bin 802 lira katkı alabiliyordu. Bu tutarın yıllığı tam 93 bin 619 liraya denk geliyor. Böylece vatandaş yılda 312 bin 66 lira biriktirdiğinde 93 bin 619 liranın sahibi oluyordu. Bir de çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. OKS'de de aynı şartlar geçerdi. Vatandaş hem Gönüllü BES hem OKS'de birikim yaparsa her iki sistemden de devlet katkısından faydalanabiliyor. Böylece devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı.

        REKLAM

        TOPLAM 792 BİN LİRA BİRİKTİRMELİSİNİZ

        Asgari ücretin yüzde 27 artması ile aylık gönüllü BES'te biriktirilmesi gereken tutarın üst limiti 33 bin 30 olacak. Buna karşın devlet katkısı tutarı 9 bin 909 lira olacak. OKS ile birlikte bu rakamlar sırasıyla 66 bin 59 ve 19 bin 818 liraya denk geliyor. 2026'da yıllık olarak sadece gönüllü BES'te 396 bin 355 lira biriktirirseniz devletten 118 bin 905 lira destek alabilirsiniz. OKS ile birlikte toplam birikim 792 bin toplam devlet katkısı da 50 bin 573 lira artarak 237 bin 811 liraya çıkacak.

        Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35’ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60’ını almaya hak kazanıyor.

        FON SEÇİMİ DAHA DA ÖNEM KAZANDI

        Yıllık 792 bin lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığını miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 792 bin lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak. Ancak bu alanda fon seçimi birikimlerinizin değerlenmesi için büyük önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #TASARRUF
        #birikim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!