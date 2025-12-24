Asgari ücretteki artıştan çalışan memnun oldu mu bilinmez ama yüzde 28 artış ile piyango Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcına vurdu. Çünkü sizin her 100 liralık birikiminize 30 lira da devletin verdiği sistemde birikim yapabileceğiniz üst limit asgari ücretin brüt tutarı ile sınırlı. Tabii ki daha fazla biriktirebilirsiniz ama bu tutarın üstündeki birikiminiz için devlet katkısı alamazsınız. Asgari ücret arttıkça devlet katkısı da aynı oranda artıyor.

Geride bırakmaya hazırladığımız 2025'te asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 6 liraydı. Böylece sadece gönüllü BES katılımcıları bu katar tutarı biriktirerek devletten 7 bin 802 lira katkı alabiliyordu. Bu tutarın yıllığı tam 93 bin 619 liraya denk geliyor. Böylece vatandaş yılda 312 bin 66 lira biriktirdiğinde 93 bin 619 liranın sahibi oluyordu. Bir de çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. OKS'de de aynı şartlar geçerdi. Vatandaş hem Gönüllü BES hem OKS'de birikim yaparsa her iki sistemden de devlet katkısından faydalanabiliyor. Böylece devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı.