Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
2026 yılı değerli kağıt bedelleri belli oldu. Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretleri yeniden belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt satış bedellerini belirledi. 24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97)" ile pasaport, ehliyet, kimlik kartları ve noter kağıtları gibi birçok belgenin yeni fiyatları kamuoyuna duyuruldu.
1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yayımlanan tebliğe göre, yeni tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında belirlenen yeni bedellerde, özellikle pasaport, sürücü belgeleri ve kimlik kartlarındaki güncellemeler dikkat çekiyor.
PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ BEDELLERİ
Yeni düzenlemeye göre, vatandaşların en çok talep ettiği belgelerden biri olan pasaport bedeli 1.351,00 TL olarak belirlendi.
Ehliyet ve sürücü çalışma belgeleri için ödenecek değerli kağıt bedeli ise 1.690,00 TL oldu.
KİMLİK KARTLARINDA "KAYIP" CEZASI FARKI
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın değiştirilme nedenine göre fiyat farkı gözetildi.
Buna göre:
* Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL,
* Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ödenmesi gerekecek.
NOTER VE TİCARİ İŞLEMLER
Ticari hayatı ve hukuki işlemleri yakından ilgilendiren noter kağıtları ve beyanname bedelleri 149,00 TL olarak belirlenirken; protesto, vekaletname ve resen senet bedelleri 298,00 TL oldu. Banka çeklerinin her bir yaprağı için belirlenen bedel ise 95,00 TL olarak açıklandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre, 2026 yılında uygulanacak bedellerin tam listesi şöyle:.png
Tebliğde ayrıca, yurt dışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2025 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen efektif alış kurlarının esas alınacağı belirtildi.
Bu düzenleme ile birlikte, 31 Aralık 2024 tarihli ve 32769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan önceki tebliğ (Sıra No: 92) yürürlükten kaldırılmış oldu.