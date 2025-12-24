Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt satış bedellerini belirledi. 24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97)" ile pasaport, ehliyet, kimlik kartları ve noter kağıtları gibi birçok belgenin yeni fiyatları kamuoyuna duyuruldu.

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yayımlanan tebliğe göre, yeni tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında belirlenen yeni bedellerde, özellikle pasaport, sürücü belgeleri ve kimlik kartlarındaki güncellemeler dikkat çekiyor.

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ BEDELLERİ

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşların en çok talep ettiği belgelerden biri olan pasaport bedeli 1.351,00 TL olarak belirlendi.

Ehliyet ve sürücü çalışma belgeleri için ödenecek değerli kağıt bedeli ise 1.690,00 TL oldu.

KİMLİK KARTLARINDA "KAYIP" CEZASI FARKI

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın değiştirilme nedenine göre fiyat farkı gözetildi.

Buna göre:

* Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL,

* Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ödenmesi gerekecek.