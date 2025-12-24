Habertürk
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı: Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek

        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, asgari ücret artışının haksız fiyat artışına dönüşmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilerek "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı

        Giriş: 24.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:52
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 oranında artırılarak, net 28.075 TL olarak belirlenmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

        Açıklamada asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı

        Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

        Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.

        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

        Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir.

        Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

