        İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama endişelenmeyin 2026 daha da zor olacak

        İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama endişelenmeyin 2026 daha da zor olacak

        İtalya Başbakanı Meloni, yıl sonunda ekibiyle yaptığı toplantıda "Bu yıl zordu, ama endişelenmeyin 2026 daha da zor olacak" açıklamasını yaptı. Meloni, ekibine Noel tatilinde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi

        Giriş: 24.12.2025 - 08:40 Güncelleme: 24.12.2025 - 08:40
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başbakanlık ofisinde çalışanlarına yaptığı "Bu yıl zordu, ama endişelenmeyin 2026 daha da zor olacak" diyerek ekibine Noel'de iyi dinlenin mesajı verdi.

        Başbakan Giorgia Meloni, dün Roma'daki Palazzo Chigi'deki başbakanlık ofisinde çalışanlarına, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için Noel tatillerinde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi.

        2025 yılının son günlerinde ekibiyle toplantı yapan Meloni, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz, yıl boyunca mücadele ediyoruz" dedi.

        Meloni, "Geçtiğimiz yıl hepimiz için zordu ama endişelenmeyin çünkü gelecek yıl daha da zor olacak" diye ekledi.

        Konuşmasının sonunda ise "Bu yüzden bu tatillerde iyice dinlenmenizi tavsiye ediyorum çünkü bu olağanüstü ülke için çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

