        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!

        Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, erkeğin eşine güvenmeyerek 'denemek' için isimsiz çiçek göndermesini kusur kabul etti. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin erkek lehine hükmettiği maddi ve manevi tazminatı kaldırıp, tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. İşte o dava...

        Giriş: 24.12.2025 - 08:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:24
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, taraflar resmi nikahlı olmalarına rağmen evlilik birliğinin fiilen kurulamadığı gerekçesiyle karşılıklı dava açtı.

        ERKEK TAZMİNAT TALEP ETTİ

        Davacı erkek, düğün sürecinde kadının tutarsız davrandığını, kendisine hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini, ailesinin evliliğe müdahale ettiğini ileri sürerek boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep etti.

        İSİMSİZ ÇİÇEK GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre davalı kadın ise ortak hayatı kurmak istemeyen tarafın erkek olduğunu savunarak, erkeğin kıskanç tavırlar sergilediğini, sosyal medya hesabına izinsiz girip paylaşımlar yaptığını ve kendisini denemek amacıyla adına isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia ederek, boşanma ve tazminat istedi.

        KADIN TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

        Mahkeme, 19 Eylül 2022 tarihli kararında; kadının düğün sürecindeki tutumu, ailesinin altın konusundaki müdahaleleri ve erkeğe gönderdiği hakaret içerikli mesajları dikkate alarak kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verirken ağır kusurlu bulduğu kadının 30 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının tazminat talebi ise reddedildi.

        İSTİNAF BAŞVURULARI REDDETTİ

        Kararın istinafa taşınması üzerine dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

        KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

        Dosya, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, erkeğin eşine güvenmeyerek ve kıskanç tavırlar sergileyerek onu denemek amacıyla isimsiz çiçek göndermesinin dosya kapsamı ve tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirtti.

        "TARAFLAR EŞİT KUSURLU"

        Yargıtay kararında, bu davranışın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmedildi. Bu nedenle erkek lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminatların koşullarının oluşmadığına karar verildi.

        "İKİ TARAFIN DA TAZMİNAT TALEBİNE RET"

        Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme, bozma ilamına uyarak tarafların eşit kusurlu olduğuna ve her iki tarafın da tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, onama kararı verdi.

