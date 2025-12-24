Gökyüzünde gördüğünüz o beyaz nokta aslında bir yıldız değil! Venüs neden bu kadar parlak gözüküyor?

GÜNEŞ’E YAKINLIK ETKİSİ

Venüs, Güneş’e oldukça yakın bir konumda bulunduğu için aldığı ışık miktarı da fazla. Her ne kadar Merkür Güneş’e daha yakın olsa da Venüs’ün bulutlu atmosferi, Merkür’e kıyasla çok daha fazla ışık yansıtıyor. Bu da Venüs’ün çıplak gözle bile rahatça fark edilmesine neden oluyor.