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        Haberler Bilgi Yaşam Penguenler hakkında bu bilgilere şaşıracaksınız!

        Penguenler hakkında ilginç bilgiler

        İnsanların en sevimli bulduğu hayvanlar listesinde en başta geleceği tahmin edilen bu smokinli sevimli kuş türü penguenler hakkında ilginç bilgileri sizler için sıraladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:00
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        Penguenler hakkında şaşırtıcı bilgiler
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        Belgesellerde gülümseyerek takip ettiğimiz, yaptıkları komik hareketler ve yürüyüşleriyle hayvanlar âleminde farklı bir yere sahip olan penguenler hakkında ilginç bilgiler...

        1. Penguenler insanlardan korkmuyor

        Penguenler insanlar ve köpeklerden korkmuyorlar. Bunun nedeninin penguenlerin, henüz insanlar Antarktika kıtasında yaşamaya başlamadan önce evrimleşmeleri ve 1994’te Antarktika’da köpeklerin yasaklanması olduğu tahmin ediliyor.

        2. Dünyanın en küçük pengueni, ananas ağırlığında

        Küçük mavi penguenler yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve sadece bir ananas ağırlığında…

        3. Penguenler güney yarımkürede yaşarlar

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        Çoğu penguen Güney Yarımküre'de yaşar. Birçok kişi "penguen" kelimesini duyduğunda aklına Antarktika gelse de, bu kuşlar Güney Amerika , Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bulunur. Her bölgenin kendine özgü türleri vardır ve toplamda 18 farklı penguen türü vardır.

        Geleneksel olarak, dünya çapındaki penguen türlerinin sayısı 17 olarak listelenmiştir ancak 2006'da, kaya pengueni iki ayrı tür olarak tanındığında bu sayı 18'e değiştirildi.

        4. Bir zamanlar insan boyunca penguenler vardı

        Bulunan fosiller dinozorların soyu tükenmeden önce dünyada 1.5 metre uzunluğunda penguenler olduğunu ortaya koyuyor.

        5. Yumurtaların bakıcılığını erkek penguenler üstleniyor

        İmparator penguenlerin yumurtaları olunca dişi penguen avlanmaya giderken, erkek penguenler yumurtayı yağlı “kuluçka kesesi” benzeri bir bölgenin altında saklıyorlar.

        6. Taş hediye ederler

        Pek çok erkek penguen, dişi penguenleri etkilemek amacıyla onlara taş hediye eder. Dişi penguenler, bu taşları kullanarak yuva yaparlar.

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        7. Penguenler sosyal kuşlardır

        Penguenler güçlü sosyal bağlarıyla bilinirler. Birkaç yüz ila on binlerce kuştan oluşan büyük kolonilerde yaşarlar. Bu koloniler penguenlerin eş bulmasına, yavru büyütmesine ve birbirlerini yırtıcılardan korumasına yardımcı olur.

        8. Penguenler uçamazlar ama harika yüzücülerdirler

        Penguenler uçamayan kuşlardır , ancak inanılmaz yüzücülerdir. Kanatları yüzgeçlere dönüşmüştür ve bu da onların suda "uçmalarını" sağlar. Bazı penguenler saatte 15 mile kadar hıza ulaşabilir ve bu da onları harika avcılar yapar.

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