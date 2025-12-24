Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımlanan son belgelerde, "sahte" mektup ve videodan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait uçuş kayıtlarına ve Epstein'ın olası işbirlikçilerine dair yazışmalara kadar birçok unsur yer alıyor.

Epstein dosyasında 30 bin yeni belge! Haberi Görüntüle

Artan baskılar üzerine Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya devam ediyor.

Son yayımlanan dosyalarda, Trump'ın isminin daha önceki belgelere göre daha sık yer aldığı görülüyor.

REKLAM

Dosyaların önemli bölümü basın kupürlerinden oluşurken federal savcıya ait 2020 tarihli e-postada, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiği belirtildi.

Yazışmada Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu ifade edildi. Trump'ın bu seyahatlerde eski eşi Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile yer aldığı da kaydedildi.

"A" RUMUZLU E-POSTA VE OLASI İŞBİRLİKÇİLERE DAİR YAZIŞMALAR Dosyalarda öne çıkan belgelerden biri de 2001'de "A" rumuzlu bir kişi ile Maxwell arasında geçen e-posta yazışması oldu. Yazışmada, bu kişinin İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde bulunduğunu aktararak Maxwell'den "uygunsuz arkadaşlar" bulmasını istediği görüldü. "A" rumuzlu e-postanın, gönderen adı "The Invisible Man" (Görünmez Adam) olarak görünen "abx17@dial.pipex.com" adresinden gönderildiği belirtiliyor. Daha önce yayımlanan Epstein dosyalarındaki bir görselde ise farklı ancak benzer bir e-posta adresi "aace@dial.pipex.com"un, Epstein'ın telefon rehberinde "York Dükü" başlığı altında kayıtlı olduğu görülmüştü. Önceleri İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor tarafından kullanılan bu ünvan, Epstein ile bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine kendisinden geri alınmıştı. REKLAM Belgeler arasında ayrıca, 2019'da ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli arasında geçen ve Epstein'in 10 olası işbirlikçisine atıfta bulunan e-postalar da yer aldı. Yazışmalarda bu kişilerden 6'sına celp gönderildiği, o dönemde 4'ü için ise sürecin devam ettiğinin altı çizildi.