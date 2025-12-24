Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti | Dış Haberler

        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti

        ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının tamamının yasanın belirttiği tarihte açıklanmamasına ilişkin tepkiler sürerken 30 bin yeni belgeyi yayımladı. Bakanlığı son yayımladığı dosyalarda, Trump'ın isminin daha önceki belgelere göre daha sık yer aldığı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımlanan son belgelerde, "sahte" mektup ve videodan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait uçuş kayıtlarına ve Epstein'ın olası işbirlikçilerine dair yazışmalara kadar birçok unsur yer alıyor.

        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge! Haberi Görüntüle

        Artan baskılar üzerine Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya devam ediyor.

        Son yayımlanan dosyalarda, Trump'ın isminin daha önceki belgelere göre daha sık yer aldığı görülüyor.

        REKLAM

        Dosyaların önemli bölümü basın kupürlerinden oluşurken federal savcıya ait 2020 tarihli e-postada, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiği belirtildi.

        Yazışmada Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu ifade edildi. Trump'ın bu seyahatlerde eski eşi Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile yer aldığı da kaydedildi.

        "A" RUMUZLU E-POSTA VE OLASI İŞBİRLİKÇİLERE DAİR YAZIŞMALAR

        Dosyalarda öne çıkan belgelerden biri de 2001'de "A" rumuzlu bir kişi ile Maxwell arasında geçen e-posta yazışması oldu.

        Yazışmada, bu kişinin İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde bulunduğunu aktararak Maxwell'den "uygunsuz arkadaşlar" bulmasını istediği görüldü.

        "A" rumuzlu e-postanın, gönderen adı "The Invisible Man" (Görünmez Adam) olarak görünen "abx17@dial.pipex.com" adresinden gönderildiği belirtiliyor.

        Daha önce yayımlanan Epstein dosyalarındaki bir görselde ise farklı ancak benzer bir e-posta adresi "aace@dial.pipex.com"un, Epstein'ın telefon rehberinde "York Dükü" başlığı altında kayıtlı olduğu görülmüştü. Önceleri İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor tarafından kullanılan bu ünvan, Epstein ile bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine kendisinden geri alınmıştı.

        REKLAM

        Belgeler arasında ayrıca, 2019'da ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli arasında geçen ve Epstein'in 10 olası işbirlikçisine atıfta bulunan e-postalar da yer aldı. Yazışmalarda bu kişilerden 6'sına celp gönderildiği, o dönemde 4'ü için ise sürecin devam ettiğinin altı çizildi.

        İsimlerin büyük kısmı karartılırken Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell ve iş insanı Leslie Wexner'in adları açık bırakıldı.

        EPSTEIN'İN NASSAR'A YAZILDIĞI BELİRTİLEN MEKTUP SAHTE

        Belgerde, cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar ile Epstein arasında geçtiği belirtilen bir mektup da yayımlandı.

        Mektubun teslim edilemez olarak değerlendirildiği ve Epstein'in ölümünden önce tutulduğu Manhattan'daki cezaevine geri gönderildiği belirtildi.

        ABD Adalet Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mektubun yazı stili, posta bilgileri ve tarihinin tutarsız olduğunu, ayrıca Epstein'in ölümünden 3 gün sonra postalandığını savundu.

        Dosyalarda dikkati çeken bir diğer unsur ise cezaevi hücresinde Epstein'e benzeyen bir kişiyi gösteren video oldu. Ancak videonun 3 boyutlu grafiklerle üretildiği ve gerçek olmadığı açıklandı.

        ABD Cezaevleri Bürosu da Epstein'in öldüğü gün hücre içinden herhangi bir video kaydı bulunmadığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar