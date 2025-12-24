Habertürk
Habertürk
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı

        Dolardan 22 yılın en kötü performansı

        Fed'in faiz indirimleri, Trump'ın müdahaleleri ve yarattığı belirsizlikler dolar endeksinin yıl genelinde yüzde 10.3 düşmesine yol açtı. Dolar ana para birimleri karşısında 2003'ten bu yana en kötü performansını sergiledi

        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:57
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Fed 10 Aralık'ta 25 baz puanlık indirimle 2025'e veda ederken 3 toplantı üst üste aynı miktarda faiz indirimine gitti. Toplamdaki 75 baz puanlık indirim doların diğer para birimleri karşısındaki performansını da etkiledi.

        Doların 6 para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi bugün 97.57 ile yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi bu seviyelerde kapanış yaparsa yılı yüzde 10.3'lük kayıpla kapatacak. Böylece dolar 2003 yılından bu yana en kötü performansını göstermiş olacak.

        2026'DA İKİ İNDİRİM BEKLENİYOR

        Dolar endeksindeki gelişmeler sadece yapılan değil 2026'da yapılması beklenen faiz indirimlerini de yansıtıyor. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında son toplantılarda fikir ayrılıkları yaşansa da şu anda piyasalar Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gitmesini fiyatlıyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Başekonomisti David Mericle, “FOMC'nin iki adet 25 baz puanlık indirimle yüzde 3–3,25 aralığına çekmek üzere uzlaşmasını bekliyoruz” dedi ve bu öngörüsüne gerekçe olarak yavaşlayan enflasyonu gösterdi.

        FED'İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER

        Dolardaki küresel düşüşte ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife hamleleri etkili oldu. Bunun yanında Trump'ın Fed üzerindeki artan etkisi de bankanın bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdı. HSBC analistleri, “Aralık’ta ABD risk primi yükseldi; bu da dolar zayıflığının sadece para politikası görünümünden değil, Fed’in bağımsızlığına dair artan endişelerden de kaynaklanabileceğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. HSBC, G10’un çoğunda faizlerin sabit olduğu bir dönemde “Fed’in likidite operasyonları ve hafif güvercin eğiliminin dolar görünümünü aşağı yönlü bıraktığını” belirtti.

        EURO/DOLAR'DA YÜZDE 14'LÜK YÜKSELİŞ

        Euro/dolar paritesi dün, 1.1806 ile üç ayın zirvesine çıktı ve yıl başından bu yana yüzde 14 yükseldi. Yılın son günlerinde olağandışı bir hareket yaşanmazsa Euro dolar karşısında 2003’ten bu yana en iyi yıllık performansına imza atacak.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faizleri sabit tutarken bazı büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti; bu adımın yakın vadede ilave gevşeme ihtimalini zayıflattığı değerlendirildi. Piyasalar şu anda, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bir sonraki adımın faiz artışı olacağı beklentilerine paralel şekilde, ECB'den gelecek yıl için sınırlı da olsa sıkılaşma olasılığını fiyatlıyor.

        YURT İÇİNDEKİ GELİŞMELER

        Dolar küresel olarak zayıflarken yurt içinde TCMB'nin faiz indirimlerinin de etkisiyle dolar/TL 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 21 yükseldi ve 42.85'e çıktı. Euro/TL ise yüzde 36'lık yükselişle 50.7'ye tırmandı.

