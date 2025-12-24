Dolardan 22 yılın en kötü performansı

Fed 10 Aralık'ta 25 baz puanlık indirimle 2025'e veda ederken 3 toplantı üst üste aynı miktarda faiz indirimine gitti. Toplamdaki 75 baz puanlık indirim doların diğer para birimleri karşısındaki performansını da etkiledi.

Doların 6 para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi bugün 97.57 ile yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi bu seviyelerde kapanış yaparsa yılı yüzde 10.3'lük kayıpla kapatacak. Böylece dolar 2003 yılından bu yana en kötü performansını göstermiş olacak.

2026'DA İKİ İNDİRİM BEKLENİYOR

Dolar endeksindeki gelişmeler sadece yapılan değil 2026'da yapılması beklenen faiz indirimlerini de yansıtıyor. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında son toplantılarda fikir ayrılıkları yaşansa da şu anda piyasalar Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gitmesini fiyatlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Başekonomisti David Mericle, “FOMC'nin iki adet 25 baz puanlık indirimle yüzde 3–3,25 aralığına çekmek üzere uzlaşmasını bekliyoruz” dedi ve bu öngörüsüne gerekçe olarak yavaşlayan enflasyonu gösterdi.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER

Dolardaki küresel düşüşte ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife hamleleri etkili oldu. Bunun yanında Trump'ın Fed üzerindeki artan etkisi de bankanın bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdı. HSBC analistleri, “Aralık’ta ABD risk primi yükseldi; bu da dolar zayıflığının sadece para politikası görünümünden değil, Fed’in bağımsızlığına dair artan endişelerden de kaynaklanabileceğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. HSBC, G10’un çoğunda faizlerin sabit olduğu bir dönemde “Fed’in likidite operasyonları ve hafif güvercin eğiliminin dolar görünümünü aşağı yönlü bıraktığını” belirtti.