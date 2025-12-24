Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Daltonlar'a ceza yağdı! | Son dakika haberleri

        'Daltonlar'a ceza yağdı!

        'Daltonlar suç örgütü' davasında yargılanan 362 sanık hakkındaki karar açıklandı. Davada, örgüt yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmetti.

        DHA'nın haberine göre İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada mütalaası sorulan savcı, önceki celselerde sundukları esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, suça sürüklenen çocukların da mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 305 sanık hakkında açılan dava ile birleşen dosyalar kapsamında toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Heyet, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

        ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET

        Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 5 kez 'kasten öldürme' suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

        RAP ŞARKICILARINA HAPİS CEZASI

        Davada sanık olarak yargılanan rap şarkıcıları 'Heijan' lakaplı Doğan Tarda ile 'Muti' lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. 'CAC' lakaplı Şahan Terzioğlu ile 'BIG' lakaplı Samet Işık ise 'suç örgütüne üye olmak' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama