        Haberler Gündem 3. Sayfa Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı! | Son dakika haberleri

        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında iş insanlarının yanı sıra menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan ve oryantal Nuran Çokçalışkan'ın da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 20'si gözaltına alındı

        Giriş: 24.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:42
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu madde imal ve ticaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan, 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.

        "UYUŞTURUCU VE APARAT ELE GEÇİRİLDİ"

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain maddesi, esrar maddesi, uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.

        22 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

        Nuran Çokçalışkan (Oryantal), Melissa Fidan Çalışkan (Model), Müzeyyen Karakan (Menajer), iş insanları Mahmut Uğur Ziylan, Mehmet Tosmur ve Hamdi Burak Beşer'in de hakkında gözaltı kararı olan 22 isim arasında olduğu belirtildi.

        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
