23 Aralık günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet dün Türkiye'de çeşitli temaslarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.
Ankara'daki temaslarının ardından Libya'ya dönmek üzere yola çıkan Haddad'ın içinde bulunduğu jet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam saat 20.10'da havalanan uçak, 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.
Kazadan saatler sonra Libya heyetindeki 5 kişi ve 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği açıklandı.