Sıfır emisyon hedeflerini erteleme kararı alan Avrupa'da sıfır kilometre otomobil satışları yükselişini sürdürüyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Kasım ayında Avrupa'daki araç satışları yüzde 1.4 oranında yükseldi.

Böylece, kıtadaki araç satışları beşinci ay üst üste artış göstermiş oldu.

Bu artışta Almanya, İtalya ve İspanya gibi pazarlarda elektrikli araç satışlarındaki yükselişin büyük payı oldu.

2025 yılının ilk on bir ayında Avrupa'da 1 milyon 662 bin 399 elektrikli otomobil satıldı. Böylece, Avrupa otomobil pazarının yüzde 17'si elektrikli otomobillerden oluştu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ise elektrikli araçların Avrupa'daki pazarı payı yüzde 13 olarak ölçülmüştü. Elektrikli araç satışlarının son 1 yıl içindeki artış oranı ise yüzde 44 oldu.

Elektrikli otomobil satışlarının yüzde 62'si dört ülkede gerçekleşti. Elektrikli araç satışları bu dört pazardan biri olan Almanya'da yüzde 41, Belçika'da yüzde 10, Hollanda'da yüzde 9 ve Fransa'da yüzde 9 oranında arttı.

PLUG-IN HİBRİT SATIŞLARI HIZLI ARTTI Ocak-Kasım döneminde hibrit otomobiller ise Avrupa'da yüzde 35 pazar payı elde ederek AB tüketicileri arasında en çok tercih edilen seçenek olmaya devam etti. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 46'dan yüzde 36'ya düştü. Hibritlerin bu dönemdeki satış adetleri yüzde 4 oranında arttı. İlk 11 ayda Avrupa'da 3 milyon 408 bin 907 adet hibrit araç satıldı. Hibrit satışları İspanya'da yüzde 26, Fransa'da 24, Almanya'da yüzde 9 ve İtalya'da yüzde 8 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil satışları da yüzde 38 oranında arttı ve 912 bin 723 adede ulaştı. Bu artış, İspanya yüzde 113, İtalya'da yüzde 81 ve Almanya'da yüzde 63 oranında ölçüldü. Böylece, şarj edilebilir hibritlerin Avrupa'daki pazar payı 1 yıl içinde yüzde 7'den yüzde 9'a yükseldi. EN BÜYÜK 5 PAZARDAN BİRİ TÜRKİYE ACEA verilerine göre, Kasım ayında Türkiye otomobil pazarı Avrupa'nın en büyük beşinci pazarı oldu. Avrupa'da Kasım ayında, Almanya 250 bin 671 adet ile birinci, Fransa 132 bin 927 adet ile ikinci, İngiltere 151 bin 154 adet ile üçüncü, İtalya 124 bin 228 adet ile dördüncü ve Türkiye 104 bin 795 adet ile en büyük beşinci pazar oldu.