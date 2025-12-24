Antalya'da olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can Sakman (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı.

DHA'daki habere göre Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sevcan Demir Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Halit Can Sakman'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün babası Güney Demir ise “Benim kızım hiçbir şekilde mutlu değildi. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sanığın savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değildir" diye konuştu.

SANIKTAN BABAYA MÜDAHALE

Baba Demir konuşurken sanık "Kes lan sesini" deyince gerginlik yaşandı. Öfkesine hakim olamayan Güney Demir duruşma salonundan çıkarıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Beraatini talep eden Halit Can Sakman ise “Ben sadece çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatımı istiyorum. Tahliye konusunda ise söyleyecek bir şeyim yok. Kesinlikle tasarlamadım. Olay ani gelişti" ifadelerini kullandı.

Dosyaya dahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.