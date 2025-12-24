Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletti! Caniye büyük ceza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!

        Antalya'da, kendisi gibi hemşire olan eşi 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren aynı yaştaki Halit Can Sakman, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Katil koca, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek ama onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can Sakman (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı.

        EŞİNE SATIRLA VURDU

        DHA'daki habere göre Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu.

        KARNINDAN VE BOĞAZINDAN YARALANDI

        Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

        "EŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sevcan Demir Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        'KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TESPİT EDİLDİ

        Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Tutuklu sanık Halit Can Sakman'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün babası Güney Demir ise “Benim kızım hiçbir şekilde mutlu değildi. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sanığın savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değildir" diye konuştu.

        SANIKTAN BABAYA MÜDAHALE

        Baba Demir konuşurken sanık "Kes lan sesini" deyince gerginlik yaşandı. Öfkesine hakim olamayan Güney Demir duruşma salonundan çıkarıldı.

        BERAATİNİ İSTEDİ

        Beraatini talep eden Halit Can Sakman ise “Ben sadece çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatımı istiyorum. Tahliye konusunda ise söyleyecek bir şeyim yok. Kesinlikle tasarlamadım. Olay ani gelişti" ifadelerini kullandı.

        Dosyaya dahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        'İNDİRİMSİZ' AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

        Mahkeme heyeti sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

        "GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEĞİNİ BİLECEĞİM"

        Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Havva Ünay, “Adalet yerini buldu sonunda. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek ve dindirmeyecek. Bundan sonra onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim. Buradan ailesine de sesleniyorum. Hepsi çocuklarının ne olduğunu biliyordu. Bana yaşattığı acıyı yaşamadan hiçbiri ölmesin. Tek dileğim budur" dedi.

        "KADIN CİNAYETLERİNDE EMSAL OLMASINI İSTİYORUZ"

        Havva Ünay'ın avukatı Mehmet Akif Yıldız, “Karar duruşması oldu. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kadın cinayetlerinde emsal olmasını istiyoruz. Karardan dolayı mutluyuz. Olay gerçekten üzüntü ve acı verici" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama