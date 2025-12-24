Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Dün Ankara'dan Trablus'a giderken düşen uçakta bulunan Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'a ve başkanlığını yaptığı heyete rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum. Düşen uçak için inceleme sürüyor. Tahkikat başladı, gereken yapılacak. Bilgilendirme ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak.

"BİZ MİLLETİN DERDİYLE DERTLENECEĞİZ"

Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz. Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak, yankı odalarından sadece birbirimizle konuşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir.

REKLAM

Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Uzak yakın demeden her haneye erişmek AK Parti'nin siyaset anlayışının özüdür. AK Parti Genel Başkanı olarak, bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı hepsine tek tek el uzatmanızı istiyorum.

Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Vatandaşla arayı soğutmanın mazereti yoktur. Kibir, gurur, çarşıda ve pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. "GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ" Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. Dinine, diline kökenine bakmadan zulme uğrayana kapımızı açtık. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Asrın başında Çanakkale'de, 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Heveslerini kursakta bıraktık. Bize ömür biçenler oldu, hasta adam diyenler oldu, hepsini bozguna uğrattık. Asla zulme sessiz kalmayız. DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Tahriklere kapılmayacağız. Türkiye olarak sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. TERÖRSÜZ TÜRKİYE Terörsüz Türkiye raporumuzu geçen hafta komisyona sunduk. MHP de raporunu komisyona takdim etti. 5 Ağustos'tan beri fedakarca çalışan komisyon üyelerimizi tebrik ediyorum. Komisyonun son eşiği de başarı ile tamamlayacağına inanıyorum. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Sürece siyasi hesap penceresinden bakmıyoruz. Tarihi fırsatı ardına kadar açıp ülkemizi terörden kurtarmanın gayretindeyiz. Ne yapıyorsak Türkiye'nin selameti için yapıyoruz. 86 milyon bizim neyi başarmaya çalıştığımızı anlıyor.