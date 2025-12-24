Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, "Komisyonun son eşiği de başarı ile tamamlayacağına inanıyorum. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Sürece siyasi hesap penceresinden bakmıyoruz. Tarihi fırsatı ardına kadar açıp ülkemizi terörden kurtarmanın gayretindeyiz. Ne yapıyorsak Türkiye'nin selameti için yapıyoruz." dedi. "CHP komisyon raporunda kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "İş çözüm üretmeye gelince su koyuvermiştir. Komisyona sundukları raporda somut bir öneri yok. Ne yaptıklarını bilmez halde sürekli fikir değiştiriyorlar." şeklinde konuştu

        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:47
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Dün Ankara'dan Trablus'a giderken düşen uçakta bulunan Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'a ve başkanlığını yaptığı heyete rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum. Düşen uçak için inceleme sürüyor. Tahkikat başladı, gereken yapılacak. Bilgilendirme ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak.

        "BİZ MİLLETİN DERDİYLE DERTLENECEĞİZ"

        Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz. Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak, yankı odalarından sadece birbirimizle konuşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir.

        Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Uzak yakın demeden her haneye erişmek AK Parti'nin siyaset anlayışının özüdür. AK Parti Genel Başkanı olarak, bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı hepsine tek tek el uzatmanızı istiyorum.

        Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Vatandaşla arayı soğutmanın mazereti yoktur. Kibir, gurur, çarşıda ve pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz.

        "GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. Dinine, diline kökenine bakmadan zulme uğrayana kapımızı açtık. Dün böyleydi, bugün de böyledir.

        Asrın başında Çanakkale'de, 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Heveslerini kursakta bıraktık. Bize ömür biçenler oldu, hasta adam diyenler oldu, hepsini bozguna uğrattık. Asla zulme sessiz kalmayız.

        DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

        İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Tahriklere kapılmayacağız. Türkiye olarak sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Terörsüz Türkiye raporumuzu geçen hafta komisyona sunduk. MHP de raporunu komisyona takdim etti. 5 Ağustos'tan beri fedakarca çalışan komisyon üyelerimizi tebrik ediyorum. Komisyonun son eşiği de başarı ile tamamlayacağına inanıyorum. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Sürece siyasi hesap penceresinden bakmıyoruz. Tarihi fırsatı ardına kadar açıp ülkemizi terörden kurtarmanın gayretindeyiz. Ne yapıyorsak Türkiye'nin selameti için yapıyoruz. 86 milyon bizim neyi başarmaya çalıştığımızı anlıyor.

        CHP'YE RAPOR ELEŞTİRİSİ

        CHP ise komisyon raporunda kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir. İş çözüm üretmeye gelince su koyuvermiştir. Komisyona sundukları raporda somut bir öneri yok. Ne yaptıklarını bilmez halde sürekli fikir değiştiriyorlar. Sayın Özel'in ülkesini yabancılara kötülemesini Türkiye'nin ana muhalefet partisine yakıştıramıyoruz. Sayın Özel muhataplarından 5 dakika istemekten bile gocunmayabilir ama biz bunu ona asla yakıştırmıyoruz.

        Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır."

        #Son dakika haberler
