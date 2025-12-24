Habertürk
        Mersin haberleri: Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karaciğeri parçalanmış... Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!

        Mersin'de, 12 yaşındaki öğrenci M.K., tarafından okul bahçesinde tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü 39 yaşındaki Ender Kara'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, durumunun iyiye gittiği ifade edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:01
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mersin'in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) tedavisi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

        SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

        AA'daki habere göre Kara'nın sağlık durumu ve tetkikleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından takip ediliyor.

        "DURUMU İYİYE GİDİYOR"

        Benli, gazetecilere, Kara'nın yaşadığı olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Okul müdürünün hastaneye sevkinin ardından hızlıca cerrahi müdahalede bulunduklarını dile getiren Benli, şöyle konuştu:

        "KARACİĞERİNDE PARÇALANMA VARDI"

        "İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor."

        ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

        Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş ettiği Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerin ardından MEÜ Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan tutuklanmıştı.

