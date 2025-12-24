Mersin'in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) tedavisi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

AA'daki habere göre Kara'nın sağlık durumu ve tetkikleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından takip ediliyor.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Benli, gazetecilere, Kara'nın yaşadığı olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Okul müdürünün hastaneye sevkinin ardından hızlıca cerrahi müdahalede bulunduklarını dile getiren Benli, şöyle konuştu:

"KARACİĞERİNDE PARÇALANMA VARDI"

"İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor."