        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!

        Antalya'da, 48 yaşındaki Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası 72 yaşındaki Ali Yıldız'ı tabancayla öldürüp, yengesi 62 yaşındaki Nora Dzuliashvili'yi ağır yaraladı. Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da geçen hafta cuma günü iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı

        Giriş: 24.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:39
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan Hasan Ali Yıldız (48) ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız (72) arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.

        BABASI VE YENGESİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi (62) tabancayla ateş ederek yaraladı.

        BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti.

        YENGESİNİN DURUMU CİDDİ

        Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        AĞABEYİ GEÇEN HAFTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

        Olayda kullandığı tabancayla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Yıldız, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uzun süre cevap vermedi. Daha sonra arkadaşları ve akrabaları tarafından ikna edilen Yıldız gözaltına alındı.

        Öte yandan Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da geçen hafta cuma günü iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

        KATİL EVLAT TUTUKLANDI

        Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ve savcılıkta ifade vermeyen Hasan Ali Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

