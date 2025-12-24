Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan Hasan Ali Yıldız (48) ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız (72) arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.

BABASI VE YENGESİNİ VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi (62) tabancayla ateş ederek yaraladı.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti.

YENGESİNİN DURUMU CİDDİ

Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

AĞABEYİ GEÇEN HAFTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayda kullandığı tabancayla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Yıldız, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uzun süre cevap vermedi. Daha sonra arkadaşları ve akrabaları tarafından ikna edilen Yıldız gözaltına alındı.