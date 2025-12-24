Habertürk
Habertürk
        Kaçak avcılardan feci tuzak! Kapanlar kurdukları ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Kaçak avcılardan feci tuzak! Kapanlar kurdukları ortaya çıktı!

        İstanbul Çatalca'da feci bir tuzak ortaya çıktı. Olayda kaçak avcıların kurduğu domuz tuzakları bulundu. Ekipler, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:13
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Çatalca'da hayvanları beslemek için ormana giden bir grup, içerisinde domuzların olduğu çok sayıda kapan buldu.

        DHA'nın haberine göre domuzları tekrar doğaya bırakan ekipler, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Çatalca'da bulunan Çanakça Ormanı'na 20 Ekim'de hayvanları beslemek için giden bir grup, içerisinde domuzların olduğu çok sayıda kapan buldu. Kaçak avcıların kurduğu değerlendirilen kapanları bulanlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapana yakalanan domuzları doğaya bırakırken tuzakları kuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        "HER YER KAPAN DOLU"

        Tuzakları fark ederek ekiplere haber veren Gürkan Gazoğlu, “Ormanda yaşayan hayvanları beslemek için gelmiştik. Tesadüfen gelen sesleri takip ettik. Her yer kapan dolu, domuzlar için tuzaklar kurulmuş. Şu hayvanlara bakın, ne yapsınlar? Jandarmayı aradım, ekipler geliyor. Bu hayvanların günahı ne? Ne yapmak istiyorsunuz, ne için bu tuzaklar" dedi.

