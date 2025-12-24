Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman PSV'de kaldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman PSV'de kaldı!

        Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Joey Veerman'da flaş bir gelişme yaşandı. PSV Eindhoven, Hollandalı oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:55
        
        
        1

        Fenerbahçe'ye transferde kötü haber... Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 8 numara için düşündüğü Joey Veerman, takımında kaldı.

        2

        PSV Eindhoven, Hollandalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

        3

        Sarı-lacivertlilerin daha önce Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü.

        4

        27 yaşındaki Veerman bu sezon PSV formasıyla 23 resmi maça çıkarken, 8 gol atıp 8 de asist yaptı.

