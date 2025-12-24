Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman PSV'de kaldı!
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Joey Veerman'da flaş bir gelişme yaşandı. PSV Eindhoven, Hollandalı oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.
Giriş: 24.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:55
1
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber... Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 8 numara için düşündüğü Joey Veerman, takımında kaldı.
2
PSV Eindhoven, Hollandalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.
3
Sarı-lacivertlilerin daha önce Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü.