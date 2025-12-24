Habertürk
        Son dakika: Geri manevra can aldı... Patnos'ta yürek yakan kaza! | Son dakika haberleri

        Geri manevra can aldı... Patnos'ta yürek yakan kaza!

        Ağrı'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. İlkokulun bahçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, 12 yaşındaki Medine Şener'e çarptı. Yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:00
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde ilkokulun bahçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e (12) çarptı. Yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Medine Şener, hayatını kaybetti.
        Medine Şener, hayatını kaybetti.

        GERİ MANEVRA YAPARKEN MEDİNE'YE ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre olay; Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Dün, öğrenci velisi Ş.G.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e çarptı.

        MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Medine Şener, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Medine Şener, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Filiz ve Abdurrahman Şener çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Medine Şener, ilçede toprağa verildi.

        #ağrı
        #Son dakika haberler
