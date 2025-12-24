Ağrı'nın Patnos ilçesinde ilkokulun bahçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e (12) çarptı. Yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medine Şener, hayatını kaybetti.

GERİ MANEVRA YAPARKEN MEDİNE'YE ÇARPTI

DHA'nın haberine göre olay; Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Dün, öğrenci velisi Ş.G.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari araç, Medine Şener'e çarptı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Medine Şener, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Medine Şener, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Filiz ve Abdurrahman Şener çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Medine Şener, ilçede toprağa verildi.