Beşiktaş'tan stopere Gustavo Martins hamlesi

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Kadrosuna birçok takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar için transfer planlanan bölgelerden biri de stoper hattı olurken, Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

GZH'nin haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen Gustavo Martins için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetimin,, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa eçtiği öne sürüldü.

GREMIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Gremio'nun Martins için 6 milyon Euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise 3.5 milyon Euro ödemek istediği belirtildi.