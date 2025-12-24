Habertürk
        Beşiktaş'tan stopere Gustavo Martins hamlesi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan stopere Gustavo Martins hamlesi

        Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Brezilya basını, siyah-beyazlıların Gremio forması giyen Gustavo Martins'i gündemine aldığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:16
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

        Kadrosuna birçok takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar için transfer planlanan bölgelerden biri de stoper hattı olurken, Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

        GZH'nin haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen Gustavo Martins için harekete geçti.

        Siyah-beyazlı yönetimin,, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa eçtiği öne sürüldü.

        GREMIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR

        Gremio'nun Martins için 6 milyon Euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise 3.5 milyon Euro ödemek istediği belirtildi.

        GUSTAVO MARTINS KİMDİR?

        11 Ağustos 2002 tarihinde Brezilya'nın Niteroi kentinde doğan Gustavo Martins, futbola Vasco da Gama'da başladı. 2019 yılında Gremio B takımına transer olan genç stoper, 2023 yılında A takıma yükseldi.

        Mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıkan Martins, 9 gol kaydetti. Toplam 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Gustavo Martins'in Gremio ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

