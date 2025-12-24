Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile üzerinde çalışılan 20 maddelik barış planını kamuoyu ile paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ile ABD arasında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik olarak görüşülen 20 maddelik çerçeve barış planının ana hatlarını ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Zelenskiy, üzerinde çalışılan 20 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Ukrayna’nın egemenliği yeniden teyit edilecek.

2- Rusya ile Ukrayna arasında saldırmazlık anlaşması ve durumun izlenmesi için bir mekanizma oluşturulacak.

3- Ukrayna güçlü güvenlik garantileri alacak.

4-⁠ ⁠Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sayısı 800 bin personelle sınırlandırılacak.

5- ABD, NATO ile Avrupa ülkeleri, NATO’nun kurucu anlaşmasındaki 5’inci maddeye benzer karşılıklı savunma hükümleri içeren güvenlik garantileri sağlayacak.

6-⁠ ⁠Rusya'nın, Avrupa ve Ukrayna'ya yönelik saldırmazlık politikasını resmileştirilecek.

7- Ukrayna, belirli bir tarihte Avrupa Birliği (AB) üyesi olacak ve kısa vadede Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde edecek.

8- Ukrayna’ya yönelik güçlü bir küresel kalkınma paketi sağlanacak.

9- ⁠Ukrayna'nın yeniden inşası için 800 milyar dolar fon sağlanacak.

10- Ukrayna, ABD ile serbest ticaret anlaşması sürecini hızlandıracak.

11- Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması doğrultusunda nükleer silaha sahip olmayan bir devlet olarak kalacağını teyit edecek.

12-⁠ ⁠ABD, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya, Ukrayna ile ABD tarafından ortaklaşa yönetilmesini ve kar paylarının eşit olarak dağıtılmasını öneriyor. Ukrayna, Rusya'nın katılımını reddetmekte ve henüz bir uzlaşıya varılmadı.

13- Ukrayna ile Rusya, eğitim sisteminde ve toplum genelinde farklı kültürlere anlayış ve hoşgörüyü teşvik eden, ırkçılık ile ön yargıyı ortadan kaldırmayı amaçlayan programları hayata geçirmeyi taahhüt edecek. Ukrayna, dini hoşgörü ve azınlık dillerinin korunmasına ilişkin AB kurallarını uygulayacak.

14-⁠ ⁠Anlaşmanın kabul edildiği tarih itibarıyla Donetsk, Lugansk ve Zaporijya ile Herson bölgelerinde, birliklerin konuşlandırıldığı hat boyunca ateşkes sağlanacak. Rusya, birliklerini Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi ve Harkiv bölgelerinden çekecek. Ukrayna, Rus ordusunun Donbas'tan çekilmesinde ısrar ederken ABD, orada serbest bir ekonomik bölge oluşturulmasını önerecek.