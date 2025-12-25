Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuğunu öldürüp intihar etti | Son dakika haberleri

        İki çocuğunu öldürüp intihar etti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:42
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        Adana'nın Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar eve döndü.

        İbrahim Kiracı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
