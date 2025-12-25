İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Açık Ve Net - 22 Aralık 2025 (Türkiye SDG'ye Son Uyarıyı Yaptı Mı?)

SDG Şam hattı düğümlendi mi? SDG entegrasyonu hangi aşamada? Türkiye SDG'ye son uyarıyı yaptı mı? Şam ne önerdi, SDG ne yanıt verdi? Entegrasyonu tıkayan İsrail mi? Şam-SDG temasları kopmak üzere mi? Suriye karıştırılmak mı isteniyor? 2500 kişilik müdahal