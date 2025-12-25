Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.405,46 %0,58
        DOLAR 42,8386 %-0,01
        EURO 50,6051 %0,03
        GRAM ALTIN 6.170,75 %0,00
        FAİZ 37,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,08 %0,11
        BITCOIN 87.354,00 %-0,32
        GBP/TRY 58,0147 %0,28
        EUR/USD 1,1784 %0,04
        BRENT 62,24 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 10.089,17 %0,00
        Haberler Ekonomi Enerji Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı - Enerji Haberleri

        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı

        Rusya, Ay uzay programına ve Rus-Çin ortak araştırma istasyonuna enerji sağlamak amacıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'a enerji santrali kurmayı planladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kozmonot Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya çıkan ilk insan olmasından bu yana Rusya, uzay araştırmalarında önde gelen bir güç olmakla övünse de son on yıllarda ABD'nin ve Çin'in gerisinde kaldı.

        Son olarak ise Rusya'nın uzay hedefleri, Ağustos 2023'te insansız Luna-25 görevinin Ay'a iniş yapmaya çalışırken yüzeye çarpmasıyla da büyük bir darbe almıştı. Ancak Rusya yeni dönemde uzay hedeflerini yeniden canlandırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

        Roscosmos, yaptığı açıklamada 2036 yılına kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planladığını ve bunu gerçekleştirmek için Rus havacılık ve uzay kuruluşu Lavochkin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

        REKLAM

        Roscosmos, santralin nükleer olacağını açıkça belirtmese de katılımcılar arasında Rus devlet

        nükleer şirketi Rosatom ve Rusya'nın önde gelen nükleer araştırma enstitüsü Kurchatov Enstitüsü de yer alıyor.

        Roscosmos, santralin amacının Rusya'nın ay programını, uzaydaki gezici araçları, gözlemevini ve Rusya-Çin ortaklığındaki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısını beslemek olduğunu söyledi .

        Roscosmos'tan yapılan açıklamada, "Bu proje, kalıcı olarak işlev gören bir bilimsel ay istasyonunun oluşturulmasına ve tek seferlik görevlerden uzun vadeli bir ay keşif programına geçişe yönelik önemli bir adım" denildi.

        Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, Haziran ayında yaptığı açıklamada, kurumun amaçlarından birinin Ay'a nükleer santral kurmak ve Venüs'ü keşfetmek olduğunu söylemişti.

        REKLAM

        ABD DE AYDA REAKTÖR PLANLIYOR

        Ancak bu planları olan tek ülke Rusya değil. NASA, Ağustos ayında 2030 mali yılının ilk çeyreğinde Ay'a nükleer reaktör yerleştirme planını açıklamıştı.

        ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Ağustos ayında planlarla ilgili sorulan bir soruya ise "Ay'a ulaşmak için bir yarış içindeyiz. Çin ile Ay'a ulaşmak için bir yarış içindeyiz ve Ay'da bir üsse sahip olmak için enerjiye ihtiyacımız var" yanıtını vermiş ancak ABD'nin şu anda Ay'a ulaşma yarışında geride olduğunu da sözlerine eklemişti.

        NÜKLEER ENERJİ KAYNAKLARININ UZAYA YERLEŞTİRİLMESİNE DAİR BİR YASAK YOK

        Uluslararası kurallar nükleer silahların uzaya yerleştirilmesini yasaklıyor, ancak belirli kurallara uyulması koşuluyla nükleer enerji kaynaklarının uzaya yerleştirilmesine dair bir yasak bulunmuyor.

        Bazı uzay analistleri Ay'da bir altın madeni keşfi öngörürken; NASA, Dünya'da nadir bulunan

        bir helyum izotopu olan Helyum-3'ün Ay'da yaklaşık bir milyon ton olduğu tahmininde bulunuyor.

        Boeing'in araştırmasına göre, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve ileri teknolojilerde kullanılan nadir toprak metalleri olan skandiyum, itriyum ve 15 lantanit de dahil olmak üzere pek çok element Ay'da da bulunuyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaza yaptım' diyerek çağırdığı sevgilisine evlilik teklif etti

        'Kaza yaptım' diyerek çağırdığı sevgilisine evlilik teklif etti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir