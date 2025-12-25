Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı

Kozmonot Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya çıkan ilk insan olmasından bu yana Rusya, uzay araştırmalarında önde gelen bir güç olmakla övünse de son on yıllarda ABD'nin ve Çin'in gerisinde kaldı.

Son olarak ise Rusya'nın uzay hedefleri, Ağustos 2023'te insansız Luna-25 görevinin Ay'a iniş yapmaya çalışırken yüzeye çarpmasıyla da büyük bir darbe almıştı. Ancak Rusya yeni dönemde uzay hedeflerini yeniden canlandırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Roscosmos, yaptığı açıklamada 2036 yılına kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planladığını ve bunu gerçekleştirmek için Rus havacılık ve uzay kuruluşu Lavochkin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Roscosmos, santralin nükleer olacağını açıkça belirtmese de katılımcılar arasında Rus devlet

nükleer şirketi Rosatom ve Rusya'nın önde gelen nükleer araştırma enstitüsü Kurchatov Enstitüsü de yer alıyor. Roscosmos, santralin amacının Rusya'nın ay programını, uzaydaki gezici araçları, gözlemevini ve Rusya-Çin ortaklığındaki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısını beslemek olduğunu söyledi . Roscosmos'tan yapılan açıklamada, "Bu proje, kalıcı olarak işlev gören bir bilimsel ay istasyonunun oluşturulmasına ve tek seferlik görevlerden uzun vadeli bir ay keşif programına geçişe yönelik önemli bir adım" denildi. Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, Haziran ayında yaptığı açıklamada, kurumun amaçlarından birinin Ay'a nükleer santral kurmak ve Venüs'ü keşfetmek olduğunu söylemişti.

ABD DE AYDA REAKTÖR PLANLIYOR Ancak bu planları olan tek ülke Rusya değil. NASA, Ağustos ayında 2030 mali yılının ilk çeyreğinde Ay'a nükleer reaktör yerleştirme planını açıklamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Ağustos ayında planlarla ilgili sorulan bir soruya ise "Ay'a ulaşmak için bir yarış içindeyiz. Çin ile Ay'a ulaşmak için bir yarış içindeyiz ve Ay'da bir üsse sahip olmak için enerjiye ihtiyacımız var" yanıtını vermiş ancak ABD'nin şu anda Ay'a ulaşma yarışında geride olduğunu da sözlerine eklemişti. NÜKLEER ENERJİ KAYNAKLARININ UZAYA YERLEŞTİRİLMESİNE DAİR BİR YASAK YOK Uluslararası kurallar nükleer silahların uzaya yerleştirilmesini yasaklıyor, ancak belirli kurallara uyulması koşuluyla nükleer enerji kaynaklarının uzaya yerleştirilmesine dair bir yasak bulunmuyor. Bazı uzay analistleri Ay'da bir altın madeni keşfi öngörürken; NASA, Dünya'da nadir bulunan